Büyükakın; Genç Kardeşim Geleceğimizin Teminatı Sensin

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş ateşini yakmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığında, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için Türk gençliğine sonsuz güveniyordu. Biz de bugün geleceğimizin, birlik ve beraberliğimizin teminatı olan gençlerimize güveniyor ve onlara inanıyoruz’’ dedi.

“Gençlerimizin gözlerinde gördüğüm ışık, geleceğe yönelik umutları, hayalleri ve düşünceleri bana enerji veriyor. Ülkemizin ve Kocaeli’mizin geleceğinin emin ellerde olduğunu görüyorum’’ ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti;

‘’Genç kardeşim,

Hangi görüşe mensup olursan ol, hangi fikri savunursan savun; mutlaka oku, araştır ve sorgula, asla ve asla zihnini kimseye kiraya verme. Sana x, y, z kuşağı gibi isim takanlara, kategorize etmeye çalışanlara pirim verme. Sen bu milletin, bu ülkenin, bu şehrin geleceğisin, umudusun. Sen; Hz. Muhammed’in ümmetisin, çağ açıp çağ kapatan Fatih’in torunusun, sen Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyetin temel taşısın, bunları sakın unutma.

Genç dostum,

Ülkemizin gönül coğrafyasının genişliği ve köklü tarihimiz, sana büyük bir misyon yüklüyor. Karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda aktif olarak rol alman, Kocaeli’mizi yönetirken bize vereceğin en büyük destek olacaktır. Her alanda profesyonel eğitimler alıp, uluslararası arenada şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edebilmen için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Girişimcilik ruhuna sahip gençlerimizin önünü açıyor, geleceğin dünyasını şekillendirmeleri için fırsatlar sunuyoruz.

Genç arkadaşım,

Pandemi günlerinde ve alınan kısıtlama kararlarında en büyük destekçimiz ve yardımcımız yine sen oldun. Biz de devletimizin ‘evde kal’ çağrısına uyan gençlerimiz için spor, kültür, kişisel gelişim, eğitim ve eğlence alanlarında zengin içerikli sosyal medya çalışmaları yaptık.

EBA destek noktalarımız, Bilgievleri ve Akademi Liselerimiz LGS ve YKS’ye hazırlanırken en büyük yardımcın oldu. Derslerinden bir an bile uzak kalmana gönlümüz razı olmadı. Ücretsiz internet desteği, yardımcı test kitapları dağıtımı gibi çalışmalarımızla yanında olduk.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetimizle yaşadığın zorluklarla başa çıkabilmen için destek verdik. Bu süreçte seni; Kılavuz Gençlik programımızın canlı yayınlarında görüş ve fikirleriyle sana yol gösterecek, önderlik edecek isimlerle sosyal medya üzerinden buluşturduk. Yine pandemi kurallarına uygun olarak spor karşılaşmaları, yarışma ve turnuvalar düzenledik. Pandemi sürecinde seni hiç unutmadık, hiç ihmal etmedik. Evde kal ama sporsuz kalma diyerek, Ücretsiz Spor Okulları antrenörlerinin hazırladığı spor ve egzersiz videolarını sosyal medya kanallarımızdan yayınladık.

Sevgili kardeşim,

Biz bunları yaparken biliyoruz ki, sen de boş durmadın. Hep çalıştın ve çalışmaya devam edeceksin. Sorumluluğunun ve üstlendiğin misyonun farkında olduğunu biliyorum. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin geleceği sensin. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize bizi sen ulaştıracaksın. Dünya çapında bir edebiyatçı, sanatçı, müzisyen, sporcu, dahi bir matematikçi, hayat kurtaran bir doktor, gelecek inşa eden bir mühendis olacaksın. Ben sana inanıyorum ve güveniyorum. Seninle aynı yolda yürümekten de büyük bir gurur duyuyorum

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bize bu aziz toprakları vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Yeni çağın liderleri olarak gördüğüm genç kardeşlerimin ve tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum.”







