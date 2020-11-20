Büyükakın, “Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, meslek kuruluşlarının yanı sıra hemşeri dernekleri ve ekonomik çevrelerle olan buluşmalarına devam ediyor. Son olarak Başkan Büyükakın, Vanlılar Dernek Başkanı Fırat Güler, Kartepe Turizm Derneği Kamil Öçbe, MOBESKO Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Başoğul, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Ardaman, İzmit Balıkhan esnaflarını, Kocaeli Diliskelesi Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Elibol ve beraberinde ki yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. “En büyük gücümüz milletimizin birlik ve beraberliğidir” diyerek konuklarıyla görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, “Öncelikli olarak insanımız için ortaya koyduğumuz tüm hedeflere ulaşmak için hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.



“KALPLERDE Kİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Ülkemizin ve şehrimizin aydınlık yarınları için eser üretmeye devam ederken, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kentimizi ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Pandemi sürecinin ülkeler üzerinde oluşturduğu olumsuzluklara dikkat çekilen görüşmelerde, Kocaeli’ne yapılan hizmetler noktasında Başkan Büyükakın’a teşekkür eden STK temsilcileri, şehrin geleceği için öneri ve görüşlerini de dile getirdiler. “Büyük ve güçlü Türkiye için elimizden gelenin daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve şehrimizin geleceği için, yarınların sahipleri çocuklarımıza ve gençlerimize bırakacağımız kentimiz için eser siyasetimizi büyük kararlılıkla sürdürüyoruz. Bunun yanında gönülden gönüle konuşmaya ve kalplerde ki yerimizi daha da sağlamlaştırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. “Şehrimizde ki ekonomik gelişmelerinden eğitimine, sağlık alt yapısından