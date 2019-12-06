Büyükakın, ‘’Hünkar Çayırı kıymetli bir yer’’ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Derince 92’nci Genişletilmiş Danışma Meclisi’ne katıldı. Başkan Büyükakın Danışma Meclisi’nde Hünkar Çayırı’na dair önemli açıklamalar yaptı.

06 Aralık 2019 Cuma 09:20

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen AK Parti Derince 92'nci Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen danışma meclisine AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Konuşmasının hemen başında gençlere seslenen ve heyecanları için teşekkür eden Başkan Büyükakın, 2004-2019 yılları arasında Derince ilçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 371 proje hayata geçirildiğini bunun da 392 Milyon TL maliyetinde olduğunu dile getirdi. Bu hizmetleri muhteşem diyerek tanımlayan Başkan Büyükakın, “Geçmişte hükümetlerin yapamadığı yatırımları belediyelerimiz yapmıştır” dedi.



“BİZ ZATEN İŞ YAPMAK İÇİN GELDİK”



Konuşmasında, Derince’de yapılan yatırımlardan bahseden Büyükakın, “Teşkilatlarımızın ve sahadan gelen tüm talep ile önerileri de diğer bir taraftan cevap veriyoruz” diyerek, “Bizim derdimiz iş yapmaktır. Biz zaten iş yapmak için geldik. Biz bir taraftan iş yaparken diğer bir taraftan da asılsız isnatlar var. Son dönemlerde böyle bir şey türedi. Hitler Almanyasında şunu yapıyorlardı. Hitlerin propagandistleri bir yalan söylüyorlardı. O yalanı inandırmak için sürekli aynı yalanı tekrarlıyorlardı. Yalan ortaya çıktığında başka bir yalan söylüyorlardı. Şimdi de bu şekilde sürekli olarak bir propagandaya başvurduklarını görüyoruz. Bütün kişilerimizi ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için itibar suikastı dönemine başladılar. Eskiden bundan daha önceki yıllarda insanlara suikast yapılırdı. Şimdi itibarlara suikast yapıyorlar. Bunu bilinçli olarak bir strateji ve politika yapıyorlar. Pervasızca yalan söylüyorlar” diye konuştu.



“YANİ YALANDA DA SINIR YOK, HİÇBİR ÖLÇÜ YOK”



“Geçtiğimiz günlerde bir milletvekili çıktı ‘Gebze’deki Hünkar Çayırı’nda inşaat yapılıyor’ dedi” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Gebze’de biliyorsunuz Hünkar Çayırı var. Hünkar Çayırı, Fatih’in son seferini yapacağı zaman otağını kurduğu yerdir. Fatih’in nereye sefer yapacağını kimse bilmiyor kendisinden başka. Fatih Sultan Mehmet Han işte orada Gebze’deki Hünkar Çayırı’nda vefat ediyor. Hünkar Çayırı böyle kıymetli bir yer. Biz de orada tarihi önemine uygun bir avam projeyi bitirdik. Bu dönemin içinde muhteşem bir projeyi yapacağız. Şimdi biz böyle çalışırken, bu alanda çıkıp inşaat yapılıyor o milletvekili, Sözcü Gazetesine de servis ederek haber yaptırdılar. Bir inşaat fotoğrafı kullandılar. Kullandıkları inşaat fotoğrafı Tuzla tarafından çekilmiş. Biliyorsunuz Hünkar Çayırı’nın öbür tarafı Tuzla’dır. Tuzla’daki o inşaat fotoğrafını çekip Hünkar Çayırı dediler. Ya insaf ya. Yani yalanda da sınır yok. Hiçbir ölçü yok. Hiçbir kırmızı çizgi yok. Ortada olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip Tuzla’daki bir inşaatı gösterip Hünkar Çayırı’nda inşaat yapılıyor diyecek kadar ölçüsüzler” dedi.