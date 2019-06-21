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Büyükakın, İsa Yıldırım'ı konuk etti

Başkan Büyükakın, aracında unutulan beş yaşındaki minik Abdullah’ı aracında misafir ederek ailesine sağ salim teslim eden UlaşımPark A.Ş. ’de görevli sürücü İsa Yıldırım’ı makamında konuk etti.

Büyükakın, İsa Yıldırım'ı konuk etti

21 Haziran 2019 Cuma 10:11

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, aracında unutulan beş yaşındaki minik Abdullah’ı üç saat boyunca aracında misafir ederek ailesine sağ salim teslim eden UlaşımPark A.Ş.’de görevli sürücü İsa Yıldırım’ı makamında konuk ederek tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç ve Ulaşımpark Genel Müdür Vekili Zafer Aydın’ın da yer aldığı birliktelikte otobüs şoförü Yıldırım’ı dikkatinden dolayı kutlayan Büyükakın, “En öncelikli hedefimiz vatandaşımıza kaliteli bir şekilde hizmet etmektir. Biz de bu maksatla arkadaşlarımıza gereken tüm eğitimleri veriyoruz. Hangi durumda ne yapmaları gerektiğini tek tek kendilerini anlatıyoruz. İşte bu eğitimlerin sonucu olarak örnek modellerimizden birisi olan İsa kardeşimiz bugün yanımızda. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

 

“İSA KARDEŞİMİZE BİR KEZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’a ait Gebze Otobüs Garajı’nda şoför olarak İsa Yıldırım’ın dikkati sayesinde beş yasındaki Abdullah Karabiber’i Dudayev parkından hat kodu 550 ile Çayırova istikametine doğru seferine çıktığında unutulduğunu fark etmişti. Gerekli önlemleri ve aldığı eğitimleri tek tek uygulayarak Abdullah’ı ailesine teslim eden İsa Yıldırım’ı ödüllendiren ve makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz günlerde otobüste unutulan bir yavrumuz vardı. İsa kardeşimiz aynadan bu çocuğumuzun durumunu fark ettiğinde kendisine verilen eğitimleri tek tek uyguladı. Ailesini aradı, kurumuna bilgi verdi ve unutulan yavrumuzu koruma altına alarak ailesine teslim etti. İsa kardeşimize bu örnek davranışından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda örnek modellerimizi de ödüllendiriyoruz ki diğer çalışanlarımıza örnek olsun.  Maksadımız vatandaşımızın azami derecede mutlu olmasıdır. Varlık sebebimiz vatandaşımızın mutluluğudur. Bu hassasiyeti gösterdiği için, liyakatle büyükşehir belediyemizin ve bizlerin yüzünü ak ettiği için ve bunun yanında bizlere gurur yaşattığı için İsa kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.

 

“BAŞKANIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇTÜR”

UlaşımPark Şöförü İsa Yıldırım ise, “Üç buçuk yıldır UlaşımPark A.Ş’de çalışmaktayım. Aldığımız eğitimler sonucunda karşılaştığımız olay ve durumlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere UlaşımPark’taki yöneticilerimize bizlere verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Nerede güzel bir iş ve hareket varsa aldığımız eğitimler ile birlikte başkanımızdan aldığımız güçle yapıyoruz” açıklamasını yaptı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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