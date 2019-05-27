Büyükakın İşçilerin Sofrasına Konuk Oldu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Kocaeli’nde faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalürji Demir Çelik fabrikasında ki işçilerle sahur yaptı. Demir çelik sanayisinde 74 yıldır hizmet veren ve 80’den fazla ülkeye ihracat yapan fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileriyle sahur programında bir araya gelen bakanlar Varan ve Zümrüt’e eşlik eden Başkan Büyükakın, sahur sonrası yaptıı açıklamada, “Alın terinin kutsallığına burada bir kez daha şahit olduk. Kocaeli, emekçi dostu bir kenttir. Çalışanlarımızın huzurla yaşadığı, aileleriyle mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğü bir kent için çalışıyoruz” dedi.



BÜYÜKAKIN, İŞÇİLERLE TEK TEK SOHBET ETTİ SONRA SAHUR YAPTI

Çolakoğlu Metalürji Demir Çelik fabrikasında Şirket yöneticileri tarafından bilgilendirilen Bakan Selçuk, Bakan Varank ve Başkan Büyükakın, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimine start verdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakanlara eşlik eden Büyükakın, yemek kartı basarak yemekhaneye girdi. Yemek için kuyruğa giren iki bakan ve başkan Büyükakın, işçilerle tek tek sohbet ettikten sonra sahur yaptı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, işçilerin Ramazanlarını tebrik ederek, aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Üretim yerlerinin ve fabrikanın çok etkileyici olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, istihdamın önemine değinerek işverenlere çok iş düştüğünü belirtti.

BAKAN SELÇUK’TAN İŞÇİLERE; “TUTTUĞUNUZ ‘ÇELİK’ OLSUN”

Bakan Selçuk, istihdam seferberliği çağrısını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizde 2.5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah biz Kocaeli’nde de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Demin kardeşlerimizle konuşurken bahsettiler, “Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz” diyorlar. Bu çok güzel bir şey işveren için burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz.” diye konuştu. Bakan Selçuk, işçilere “Tuttuğunuz çelik olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

“İKİ BAKAN BERABER GELDİK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Genel müdürünüz dedi ki; ‘buraya daha önce hiç bakan gelmedi.’ Biz bu durumu telafi edelim diye iki bakan beraber geldik.” dedi. Bakan Varank, işçilere şu sözlerle seslendi: “Etkilenmemek elde değil, yaptığınız iş meşakkatli bir iş. Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023’e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da; sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin önünde güzel bir yol var. Biz işgücümüzle gurur duyuyoruz.” Bakan Varank, Türkiye’ye yatırım yapan yabancı firmaların, “Türkiye’deki gibi tesislerini, firmalarını sahiplenen işgücünü biz dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz” dediklerini ifade etti.



“TÜM ÜRETİM SÜREÇLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Sahur programı yemek duasının ardından sona ermesiyle birlikte işçilerle sohbete devam eden Başkan Büyükakın, Bakanlar Selçuk ve Varank ile birlikte çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Her anlamıyla Kocaeli’nin yaşayan herkesin mutlu olduğu, yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir olması için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “İşçi kardeşlerimizle birlikte onlarla sahur yapmanın mutluluğunu yaşadık. Ülkemizde ki ve kentimizde ki tüm üretim süreçlerini yakından takip ediyoruz. Üretimde kaliteyi yakalamış iş dünyamızla ve çalışan kardeşlerimizle gurur duyuyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.