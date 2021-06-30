banner633
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın, ‘’Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan’daki egemenliğimizin sembolüdür’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Kabotaj Bayramı’nı kutladı.

Büyükakın, ‘'Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan'daki egemenliğimizin sembolüdür''

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:15

 

‘’1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Yasası ile Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği garanti altına alınmıştır. Ülkemizin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıması aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da sembolüdür’’ diyen Başkan Büyükakın, “Verilen kapitülasyonlarla zaman içinde kendi limanlarımız arasında yolcu dahi taşıyamaz hale gelen ülkemiz, Kurtuluş Savaşının ardından kendi karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkını tekrar kazanmıştır. Kabotaj Yasası bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın Mavi Vatan’daki zaferidir.

İşte bugün Kabotaj Bayramı ile bağımsızlığımızın ve ekonomik özgürlüğümüzün en önemli sonuçlarından birisi olan hakkımızı yeniden kazanmamızı kutluyoruz” ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın mesajının devamında, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, aynı zamanda milletimizin Mavi Vatan’daki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir. Kabotaj hakkıyla, İzmit Körfezi’nde Büyükşehir Belediyemizin başarıyla sürdürdüğü deniz ulaşımının tarafımızdan yapılması imkânına da kavuşmuş olduk. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Körfezi’nde deniz ulaşımımızla hemşerilerimizi taşıyor, insanlarımızın işlerine, sevdiklerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu önemli hakkın elde edilmesinde emeği geçenleri saygıyla anıyor, denizcilerimizin ve bütün hemşerilerimin Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Eskihisar Yavuz’u ağırlıyor! Eskihisar Yavuz’u ağırlıyor!
800CK, 800C ve 800K Seferleri 3 Temmuz’da Başlıyor 800CK, 800C ve 800K Seferleri 3 Temmuz’da Başlıyor
Gebze’de Yol Konserleri Kaldığı Yerden Devam Ediyor Gebze’de Yol Konserleri Kaldığı Yerden Devam...
Başiskele Kaykay Pisti, Grafitiyle Renklendi Başiskele Kaykay Pisti, Grafitiyle Renklendi
Darıca Battalgazi Caddesi’nde Yoğun Çalışma Darıca Battalgazi Caddesi’nde Yoğun Çalışma
Başkan Büyükakın, ‘’Anadolu’nun tüm güzellikleri Kocaeli’de’’ Başkan Büyükakın, ‘’Anadolu’nun tüm güzellikleri...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Eskihisar Yavuz’u ağırlıyor!
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması...

Haberi Oku