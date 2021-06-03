Büyükakın, ‘’Kocaeli Büyükşehir, Çevre Dostu Bir Belediyedir’’

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi sürecinde insan sağlığı, su kaynakları ve çevrenin korunmasının ayrı bir önem kazandığını ifade etti. Büyükşehir olarak, bu değerlerin korunması için seferber olduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Mavi Bayraklı Halk Plajları, %100 atık su arıtma oranı, millet bahçeleri, sahil parkları, İzmit Körfezi’ni balıklandırma projesi ve alt yapı hizmetleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu bir belediyedir’’ dedi.





Kocaeli’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra çok önemli çevre hizmetlerini de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Çevreye olan duyarlılığımızla Sıfır Atık Projesine önem veriyoruz ve gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması çalışmaları kapsamında on binlerce ton cam, ambalaj, atık pil, bitkisel atık yağın kaynağında ayrı toplanmasını sağladık’’ bilgisini verdi.

İzmit Körfezi’nin dolayısıyla da Marmara Denizi’nin temizliği için her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’İzmit Körfezi’ne gözümüz gibi bakıyor ve hiçbir şekilde kirletilmesine müsaade etmiyoruz. Deniz uçağımız düzenli olarak kontrol uçuşları yaparak, Körfeze giren gemileri denetliyor ve bunlardan denize atık bırakılması durumunda ekiplere haber veriyor. Bu tip durumlarda çok ciddi cezalar uygulanıyor. Yine derelerden gelebilecek kirliliğe karşı da önlemlerimizi alıyoruz. Sanayi kuruluşlarından kaynaklı atıkları da yakından takip ediyoruz. Son günlerde Marmara Denizini saran deniz salyasına karşı da etkili bir mücadele verdik ve 2 aya yakın bir sürede körfezden 150 ton deniz salyası topladık.’’

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Büyükakın, ‘Kalkan, Levrek ve Çupra’ olmak üzere toplam 5.000 adet balığın 2020 yılı içerisinde İzmit Körfezi’ne bırakıldığını, proje kapsamında toplamda 15.100 adet balığın markalanarak Körfezin sularına salındığını ifade etti.

‘’Kocaeli’de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atması için yaptığımız çalışmalarda temizliğin sembolü olan Mavi Bayraklı Halk Plajları sayımızı 7’ye yükselttik’’ diyen Başkan Büyükakın, ‘’Halkımız ve şehrimize ziyarete gelenler Mavi Bayraklı Karamürsel Altınkemer, Kandıra; Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar Plajı ve Kovanağzı halk plajlarında gönül rahatlığıyla yüzebilir’’ şeklinde konuştu.

Şehrin muhtelif yerlerinde 6 adet ileri biyolojik, 4 adet biyolojik, 12 adet modüler ve 1 adedi doğal olmak üzere toplamda 23 adet atık su arıtma tesisini işlettiklerini hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip Kocaeli’de günlük oluşan 435.909 m3 atık suyun tamamını, 23 adet atık su arıtma tesisimizde arıtırken, Türkiye’de ilk ve tek %100 arıtma oranına sahip şehir olduğumuzu mutlulukla ve gururla söylemek istiyorum’’ açıklamasını yaptı.

Kocaeli’nde yeşile ve çevreye verdikleri önemle kişi başına yeşil alan miktarını 12 m2’nin üzerine çıkardıkları bilgisini de aktaran Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Kocaeli’nde 10 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk. 2,500 km doğa yürüyüş yolu, 242 km şehir içi yürüyüş yolu, 74 km bisiklet yolunu halkımızın kullanımına sunduk. 46 adet sahil düzenlemesi, 112 yeni park, 18 sahil plajı 38 adet mesire alanı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve ilçe belediyelerimizin katkılarıyla Kocaeli’ne 5,3 milyon metrekare büyüklüğünde 14 adet Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Gebze, Derince ve Gölcük’teki millet bahçelerimizin inşaatlarına başlandı, diğerlerinin çalışmaları da devam ediyor.’’







