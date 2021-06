Büyükakın; ‘’Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline Sahip’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent dinamiklerini bir araya getirdiği Kültür ve Turizm Politikaları Kurulu ‘Şura’ öncülüğünde ‘Kocaeli Turizm Şurası’ gerçekleştirildi. Şura’da konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Ortak akılla, Kocaeli’nin geleceğini tasarlayacağımız bir Turizm Master Planı hedefliyoruz. Her fikir önemli. Kocaeli’nin yüzde 50’si orman, yüzde 29’u tarımsal arazi, bizim sadece yüzde 1,5’lik yüzölçümümüz sanayi. Bizim iki ayağımız denizde. Kocaeli Turizm Kenti olma potansiyeline sahip bir kent” dedi.

‘KOCAELİ TURİZM ŞURASI’

Kocaeli Turizm Master Planının en önemli parçası olan ‘Kocaeli Turizm Şurası’ geniş bir katılımla Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“HEDEFİMİZ TURİZM MASTER PLANI”

Kocaeli Turizm Master Planı’nın önemine vurgu yapan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Ne yapmaya çalışmak istediğimiz belli. Kocaeli Turizm Master Planı oluşturmaya çalıştırıyoruz. Kocaeli’nin turizme katkısı için bir adım olan Kocaeli Turizm Master Planına zemin hazırlamak için Kocaeli Turizm Şurası’nı gerçekleştiriyoruz. Ortak bir akılla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu kentin Kocaeli Turizm Master Planı için söyleyeceğiniz her şey önemli” ifadesini kullandı.

“KOCAELİ TURİZM İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞEHİR”

Kocaeli’nin turizm için önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakı; “Kocaeli’de turizm mi? olur diyenler çıkacaktır. Kocaeli sanayi kenti, daha müsilajla uğraşamıyorsunuz diyenler olabilir. Biz her krizi fırsata çevirmeyi hedefliyoruz. Mesela biz müsilajla mücadeleyi fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Marmara Denizi’nde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tedbir alması yetmiyor. 7 il daha var. Bu bize birlikte hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Kocaeli’nin %50’si orman, %29’u tarımsal arazi, bizim sadece %1,5’lik yüz ölçümü sanayi. Bizim iki ayağımız denizde. Bir zirvemiz var. Doğa parkurlarımız, karavan parkımız var ORMANYA’da. Gebze herkesin gözünde bir sanayi ilçesi, ama Gebze’de Ballıkayalar var. Fatih’in otağı, Anibal’ın mezarı var. Ben deniz kenarında oturduğumda İzmit Körfezi’nde yelken ve kürek yarışları, Kandıra sahillerinde sörf yarışları, doğa sporları için uygun alanlar görüyorum. Geleceğimiz turizm. Kocaeli’nin geleceğini yeniden hayal etmenizi istiyorum. Kentin tüm paydaşları burada. En doğru fikir önerilerinizi, gelecek nesilleri düşüneceğiniz fikirleri bekliyoruz. Buradan çok güzel fikirler çıkacağını inanıyorum” dedi.

“KOCAELİ İLKLERİ BAŞARMIŞ BİR ŞEHİRDİR”

Kocaeli’nin turizm potansiyeline sahip bir kent olduğuna dikkat çeken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise “Kocaeli’nin geçmişten gelen bir kötü algısı var. Sanayi. Kocaeli’nin Turizm kenti olma hedefi bu geçmişin izini silme fırsatı veriyor. 111 Fabrika bacasını online takip ediyoruz. 13 yer istasyonuyla hava kalitesini ölçüyoruz. Biyolojik arıtma olmayan OSB yok. Kocaeli’nin havasının çok kirli olduğu algısı var. Ama gerçek Kocaeli’nin havasının birçok şehirden temiz olduğudur. Metropol bir şehir olan İstanbul’un hemen yanındayız. Bu bizim için önemli bir turizm potansiyeli. Bunun yanı sıra Kocaeli Bilişim Vadisi’ne ev sahipliği yapan ve 2 Üniversitesi olan bir şehir. Bu bize Bilim, Teknoloji ve Turizmi bir arada yeni bir alan oluşturma fırsatı verebilir. Bilim ve Teknoloji Turizmi diyebileceğimiz bir konuyu burada tartışmanızı istiyorum. Bunun yanında şehrimize turist çekebileceğimiz tanıtımları yapmamız lazım. Kocaeli ilkleri başarmış bir şehir. Birçok özelliği üzerinde barındıran bir belediye başkanımız var. Burada tartışılacak her fikrin önemli olduğunu belirtiyorum ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Konuşmaların sonunda I Mean It Creative Kurucu Başkanı ve CEO'su Emrah Yücel ve I Mean It Türkiye Direktörü Nazlı Kayı, sunum yaptı. Öğleden sonra gerçekleştirilen programda çalıştaylar ile Turizm Şurası devam edecek.