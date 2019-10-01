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Büyükakın, “Kocaeli’de depremin ardından gerekli çalışmalar yapıldı”

Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği uluslararası etkinlik MARUF’a katılan Başkan Tahir Büyükakın, deprem ile ilgili gelen bir soru üstüne, “Kocaeli’de depremin ardından gerekli çalışmalar yapıldı. Zemin ve binalar taramadan geçildi” dedi.

Büyükakın, 'Kocaeli'de depremin ardından gerekli çalışmalar yapıldı”

01 Ekim 2019 Salı 14:25

Marmara Belediyeler Birliği’nin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum’un (MARUF) ilki 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. “21. Yüzyıl Kent Vizyonları” sempozyumunda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, “İnsanlarımızı deprem öldürmedi, binalar öldürdü. Kocaeli’de depremin ardından gerekli çalışmalar yapıldı. Zemin ve binalar taramadan geçildi” dedi.

 

“ENTEGRELİ KONULARI HAVZA PLANIYLA ELE ALMALIYIZ”

MARUF’un açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Tahir Büyükakın, Gazeteci Oğuz Haksever’in moderatörlüğünü yaptığı 21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumunda tüm katılımcılara dünyada yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Değişen dünyada sorunlara yaklaşımların sıkıntılı olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın; “Bizim yaklaşımımız problemli. Bütüncül bir yaklaşımla olaylara yeniden bakmalıyız. 2 şeritli bir yolda 3 şerit ekleyince trafik çözülür diye düşünüyoruz. Ama öyle değil, 3 şerit eklenince ilave trafik sıkıntısı yaşıyoruz. Ulaşım, trafik ve güvenlik gibi entegreli konuları havza planı ile ele almalıyız. Şehirlerle bölgeler arasında entegreyi sağlamalıyız. Tek bir belediye olarak sürdürülebilir kalkınma planlarına ulaşmak mümkün değil. Havza planında çalışırsak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebiliriz” dedi.

 

“İNSANLARIMIZI DEPREM ÖLDÜRMEDİ, BİNALAR ÖLDÜRDÜ”

Bir seyircinin yakın zamanda İstanbul’da gerçekleşen ve Kocaeli ile civar şehirlerden hissedilen 5.8’lik deprem sonrasında yaşanılan süreç hakkında sorusu üzerine söz alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “1999 depreminde evin dışında olan 1 kişi depremden öldü. Diğer insanların tamamı binalardan dolayı öldü. İnsanlarımızı deprem öldürmedi, binalar öldürdü. Kocaeli’de depremin ardından gerekli çalışmalar yapıldı. Zemin ve binalar taramadan geçildi. 2 bin 500 binanın yıkılması gerektiği ortaya çıktı. Yıkım süreci devam ediyor. Yıkımı yapılması gereken binalar yıkılıyor. Güçlendirme yapılan binalar var. Bu binaların 2’nci kez taranması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik bakanlığının bu konu ile ilgili bir çalışması var. Son yaşanan deprem bunu bize hatırlattı” şeklinde konuştu.

 

 “ÇÖZÜM ÜRETEN KENTLER”

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olacak. Forum; kentleşme surecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde incelemeyi amaçlıyor.

 

 

 

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