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Büyükakın, mazbatasını aldı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Tahir Büyükakın mazbatasını aldı.

Büyükakın, mazbatasını aldı!

04 Nisan 2019 Perşembe 12:14

Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve 31 Mart Yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın mazbatasını almak üzere AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’ndan Kocaeli Adliyesi’ne kadar kalabalık bir grupla birlikte yürüdü. Büyükakın, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı ve  Ağır Ceza Hakimi Yusuf Coşkun’dan aldı. Kocaeli Adliyesi binasında İl Seçim Kurulu Başkanlığında gerçekleşen mazbata törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.


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