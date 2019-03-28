Büyükakın, “Mutlaka sandığa gidin”

Programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, önceki dönem İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Dernek Başkanı Hikmet Uzuner, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, kanaat önderlerinden İbrahim Alp ve vatandaşlar katıldı.

GÖREVİ TESLİM ETME ZAMANI



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise belediyede 10 yılını tamamladığını belirterek “Bu süre içinde Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışını sürdürdük, bütçemizi 5 kat büyüttük, şehrin her yerine yetişmeye çalıştık. Zor bir şehir burası, keşke yerimiz olsaydı da daha fazla park, daha fazla spor alanı yapabilseydik. Ama Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi birçok soruna çözümler ürettik. Şimdi artık görevi teslim etme zamanı, diliyorum ki aynı hizmet kervanı devam etsin” dedi.

HİÇBİR MAHALLEYİ AYIRMAYACAĞIM



Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ise seçimlerden sonra ülkenin üretmeye odaklanacağını belirterek “Seçimlerden sonra ben mahalleyi mahalleden yöneteceğim, mahalle meclislerinde eksiğimizi gediğimizi birlikte tartışacağız. Biz beraber mahalleyi yöneteceğiz, sizler mahallenin sakini değil, sahibi olacaksınız. Vatandaşın derdine kulak kesileceğiz, gönüllere gireceğiz. İnsanı sevindirmek, mutlu etmek en önemli önceliğimiz olacak. Her bir vatandaşımıza dokunacağız, gençler için istihdam merkezleri kuracağız, kadınlara kreş desteği vereceğiz, evde üretim yapan kadınların ürünlerini satmasını sağlayacağız, okul aile birliklerine destek olacağız, yaşlılar için, çocuklar için ayrı projelerimiz var. Yeter ki birbirimize inanalım, sevelim, ben İzmit’e baktığımda neye ihtiyacı olduğunu görüyorum. İzmit’in hiçbir mahallesini ayırmadan hizmet götüreceğiz” diye konuştu.



Daha sonra söz alan Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise “Bu salon hazır maşallah, kararını vermiş. Biz İzmit Belediyesi ile yapacağımız projeleri beraber hazırladık. Yapacaklarımızı anlattık, yol yürüdüklerimizi anlattık, Cumhur İttifakı’nı deklere ettik." dedi.

ÇADIR DEVLETİ DEĞİLİZ



Seçim öncesinde ekonomik operasyonlar çekilmeye çalışıldığını da anlatan Büyükakın “Bizim devletimiz çadır devleti değil. Türkiye’nin geleceği açıktır. Milletlerin, devletlerin tıpkı insanlarda olduğu gibi kaderleri vardır, milletimizin kader mevsimi bahardır. Önümüzde bir engel kalmamıştır, bu yerel seçimler bu yüzden beka seçimidir. Eğer tercihimizi sandıkta ortaya koymazsak, oy kaybına uğrarsak meşruiyet tartışması başlatıp genel seçim isteyecekler. Birbiriyle biraraya gelme ihtimali olmayan çevreler beraber çalışıyor, dolayısıyla kızgınlığın, kırgınlığın zamanı değil. Bu yüzden mutlaka sandığa gitmenizi ve tercihinizi sandığa yansıtmanızı istiyorum” dedi.

TELEFONUMU 1 NİSAN’DA PAYLAŞACAĞIM



Bir vatandaşın “Ben belediyeye geldiğimde işimi yapacak kimseyi bulamıyorum, ne yapacağım?” diye sorduğunda Büyükakın “Ben göreve başladığımda telefon numaramı paylaşacağım. Eğer sorununuzu çözemezseniz beni arayacaksınız ben alttaki ekipleri uyaracağım” ifadelerine yer verdi.

İŞBİRLİĞİ EKSTRA BİR AHENK GETİRSİN



Büyükşehir Belediyesi’nin kaptan, ilçe belediyelerinin de takımın oyuncusu olduğunu da söyleyen Büyükakın “Büyük işlerin önemli bir kısmı Büyükşehir’de yapılacak. Takımda herkes ayrı oynarsa oradan bir sonuç alınamaz. Bizim takım oyunu oynamamız lazım, onun için bizim Sibel Gönül hanımla çalışmamız lazım ki bu işbirliği kente ekstra bir ahenk getirmesi mümkün olsun. Bu yüzden İzmit’te Sibel Gönül Hanımefendi’yi büyükşehirde de beni desteklemenizi istiyorum” dedi. Programın sonunda Büyükakın ve Sibel Gönül’e mahallenin futbol takımının formaları hediye edildi.