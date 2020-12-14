Büyükakın, “Ocak ayı sonunda Teleferik ’in ihalesine çıkıyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kartepe Teleferik Projesi güzergâhını yerinde görmek için Kuzu Yayla bölgesinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “K artepe’nin uzun dönemdir özlemle beklediği teleferik projesini ihale aşamasına kadar getirdik. Bulunduğumuz yer ve aynı zamanda teleferiğin ayağının basacağı yer. Yaklaşık beş kilometrelik teleferik hattımızın projesi de tamamlandı. Ocak ayının sonu gibi ihaleye çıkarız ve çalışmalara başlarız” dedi.

“SOSYAL DONATILAR VE MÜŞTEMİLATTA HAZIRLANMIŞ OLACAK”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Park Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan incelemelerde Başkan Büyükakın’a eşlik ettiler. Projenin tüm detaylarını bir kez daha gözden geçiren Başkan Büyükakın, “Bu bölgeye vatandaşlarımızın teleferikle geldiğinde dinlenebilecekleri, konaklayabilecekleri, gezi, yürüyüş ve kayak yapabilecekleri alanlarında planlamasını bir taraftan Park Bahçeler ekiplerimiz yapıyor. İnşallah teleferik çalışmaları bittiğinde bu bölgedeki sosyal donatılar ve müştemilatta hazırlanmış olacak” ifadelerini sarf etti.

“KARTEPE'YE BU GÜZEL PROJEYİ KAZANDIRACAĞIZ”

“Telesiyej hatlarının ne tarafa kurulacağını da arkadaşlarımız bir taraftan çalışıyorlar” bilgisini de veren Başkan Büyükakın, “Bu proje bittiğinde bölgenin turizmine muhteşem bir katkısı olacağı açık. İnşallah Kartepe gibi bir turizm bölgesine teleferikle birlikte çok daha güzel bir turistik potansiyel ilave edilmiş olacak. Aslında Kocaeli’nin tamamı açısından son derece kıymetli bir yatırım olacak. Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yapmayı düşünüyoruz. İşletme ile ilgili süreci de Kartepe Belediyemize birlikte yürütürüz diye şu anda planlıyoruz. Onun çalışmalarını da bir taraftan yapıyoruz. Inşallah iki yıl gibi bir zaman zarfında Kartepe'ye bu güzel projeyi kazandıracağız” açıklamasını yaptı. Kartepe ilçesinde Derbent bölgesinden başlayarak Kuzu Yayla bölgesine ulaşacak teleferik projesi, yaklaşık beş kilometrelik hat uzunluğunda olacak ve 2 istasyon üzerine kurulacak. 10’ar kişilik toplamda 67 kabinden oluşacak hat ile saatte 1500 kişi taşınabilecek.

KOCAMAN, “TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Kartepe'nin uzun zamandır hayal ettiği ve arzuladığı gerçekten ilçemize ve şehrimize çok büyük bir değer katacak olan teleferik projesinin şu an yapımla birlikte başlangıç aşamasının arefesindeyiz. Çok özel bir proje olarak hayata geçecek. Zaten sürecin en başından beri kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte istişare ediyorduk. Sadece bunu duyurma noktasında biraz daha projenin olgunlaşması gerekiyordu. Başkanımız talimatını verdi ve şuan bu aşamaya geldik. Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Proje gerçekten şehrimizin kimliğini çok daha değiştirecek, Kartepe bizim zaten doğal güzelliklerini çok daha fazla ön plana çıkaracak bir proje olacak. Kartepe olarak biz hiç turist sıkıntısı yaşamıyoruz. Teleferik ve Kuzu Yayla projesiyle birlikte şehrimize ve ilçemize gelen ziyaretçi sayısı çok daha artacak ve profesyonel bir hale gelecek. Bu bağlamda Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu projeden dolayı bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini sarf etti.