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Büyükakın Öğrencilerle Buluştu

Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilerle bir araya gelen Tahir Büyükakın, kadınlar olmadan erkeklerin eksik kalacağını belirterek “Kadınlar hayata güçlü bir şekilde katılmalı” dedi.

Büyükakın Öğrencilerle Buluştu

08 Mart 2019 Cuma 14:13

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilerle bir araya geldi. Umuttepe’de gerçekleşen buluşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi KOU İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Büyükakın, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

GENÇLERE YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM

Programda gençlere hitap eden Büyükakın, dünyanın bambaşka bir yere doğru gittiğini belirterek “Bundan 300 yıl önce bir yerden bir yere haber ulaşması için 3 ay geçiyordu, şimdi bir tuşla her yere ulaşabiliyoruz. Bizim bu dünyaya adaleti, huzuru getirmemiz için bu dünyanın yeni üretim kaynağı olan teknolojiyi üretmemiz gerekiyor. Bunun için bizim gençlere yatırım yapmamız gerekiyor. Okullarımıza robotik ve kodlama sınıfları koyacağız ki siz daha iyi yetişebilesiniz” dedi.

Medeniyetin kadınların omuzları üzerinde yükseldiğini de söyleyen Büyükakın şunları söyledi;  “Aslında biz topyekün bu medeniyetin yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Son dönemde inanılmaz işler başardık. Nasıl ki kuşlar tek kanatla uçamazsa, kadınla erkek kol kola olamazsa, bu memleketin hak ettiği yere gelme şansı yok. Bunun için kadınların bu hayatın içine çok güçlü bir şekilde katılması lazım. Biz meclis üyeliklerinde buna çok önem verdik” ifadelerine yer verdi.

MECLİSTE KADIN SAYISINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ

Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise kadınların önlerindeki pek çok engelin kaldırıldığını belirterek “Biz biliyoruz ki geleceğimizi de kurtarırız. Her ilimizde üniversite var, kadınlarımızı kızlarımızı okuttuğumuz zaman toplumun her alanında kendine yer bulacak. Meclis’te kadın sayısını arttırmak istiyoruz, bunun için kendinizi hazırlamanız gerekiyor, Sivil toplum kuruluşları bunun ilk adımı” dedi.

Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül ise "Regaip kandilimizi tebrik ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bir kadın belediye başkan adayı olarak kız öğrenciler ile buluşmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyorum. Çalıştıktan ve inandıktan sonra sizlerin yapamayacağı hiçbir iş yok. Emeğinizi ve gayretinizi her zaman sarf edin. Çünkü emek asla ziyan olmaz. Siz gençlerin görüşleri bizler için çok kıymetli. Düşüncelerinizi bizimle lütfen paylaşın. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Hepinize yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy “Öğrencilik zamanının kıymetini bilin, bir zaman makinesi olsa, kesinlikle üniversite yıllarına dönmek isterim. Öğrenciliğin tadını çıkarın” dedi.

AKLINIZI KİMSEYE TESLİM ETMEYİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise 28 Şubat’ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken atıldığını, yurtdışında okulunu bitirdiğini belirterek “2010 yılında yasakların kalkmasından sonra çalışmaya başladım. Hayat sürprizlerle engellerle dolu. Mücadele edin ve asla aklınızı gönlünüzü vicdanınızı kimseye teslim etmeyin. Kendi çizdiğiniz yolda idealleriniz doğrultusunda yürüyün. Hayatın bize biçtiği rolün, bizim çabamızla değiştiğinin farkına varmamız gerekiyor. Türkiye’nin gelmiş olduğu nokta da Türkiye’nin başarısıdır, daha da iyi olmasını istiyoruz” dedi.
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