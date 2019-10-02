Büyükakın, ‘’Önemli sorunlara ortak çözümler üretmeliyiz’’

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit eski Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği kurucu Başkanı Erol Köse’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Marmara Belediye Başkanlarının Konuşması: Birlikte Düşünmek - Birlikte Davranmak” konulu söyleşiye katıldı. Başkan Büyükakın, “Marmara Belediyeler Birliği olarak gelişen şehirlerde önemli sorunlara ortak çözümler üretmeliyiz. Kaynak ve insan gücünü etkin bir şekilde kullanmalıyız” dedi.

MARUF DEVAM EDİYOR

Marmara Belediyeler Birliği’nin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF)’un açılışı İstanbul Kongre Merkezi’nde dün yapıldı. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit eski Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği kurucu Başkanı Erol Köse’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Marmara Belediye Başkanlarının Konuşması: Birlikte Düşünmek - Birlikte Davranmak” konulu söyleşiye katıldı.

“KAMU YÖNETİMLERİ DEĞİŞEN DÜNYAYI DİKKATE ALMALI”

Kamu yönetimlerinin değişen ve gelişen dünyayı dikkate alması gerektiğini ifade eden Başkan Tahir Büyükakın, “Meseleye bakışımız ile ilgili problem var. Kamu yönetimine ilişkin kullanılan araçlar, 19 yüzyılda şekillenmiş fonksiyonel yapılar. Gelişen ve değişen yeni dünya bu fonksiyonel yapılara uygun değil. Yeni dünya bu yapıları kaldırmıyor. Gelecekteki dünyanın yönetimini geçmiş yapılarla yapamazsınız. Bizim yapmamız gereken en önemli mesele 19 yüzyılda şekillenmiş fonksiyonel yapıları gelişen dünyada kullanılabilecek bir geçiş” diye konuştu.

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA GEREKİYOR

“Mesela bir hal yapıyorsunuz. Halde eksik olan en önemli şey kantar” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Yeni yapılan hale kantar koyulmamış, bu fonksiyonel yapıdan dolayı oluşan ayrı çalışmaların neden olduğu sorun. Gelişen dünyada disiplinler arası çalışma gerekiyor. Geleceğin dünyasını yönetme biçimi disiplinler arası çalışmadır. Böyle bir çalışma yapmazsanız bugün yaptığınız tüm işler yarın ayağınıza dolaşır” ifadesini kullandı.

“ULAŞIM VE LOJİSTİK MASTER PLANLARINI HAZIRLAMALIYIZ”

Marmara Bölgesi’nin bir bütün olarak yönetilmesi gerektiğini de belirten Başkan Büyükakın; “Marmara Belediyeler Birliği, havza yönetimi ihtiyacından dolayı doğmuş bir yapı. Her şehir ulaşım master planı ve lojistik master planlarını yapar. Ama bu planlar sadece bir şehrin sorunu değil, tüm bölgenin sorunu. Marmara Belediyeler Birliği olarak bizim önümüzdeki dönemlerde yapmamız gereken en önemli şey, havza bazlı ulaşım master planı ve lojistik master planlarını hazırlamaktır” şeklinde konuştu.

SORUNLARA ORTAK ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ

Konuşmasının sonlarında Başkan Büyükakın konuşmasına şöyle devam etti; “Marmara Belediyeler Birliği olarak gelişen şehirlerde önemli sorunlara ortak çözümler üretmeliyiz. Bunların başında atık yönetimi ve bertaraf konusu geliyor. Gelişmiş şehirlerde kişi başı 1 kilogram çöp üretilir. Kocaeli’de 2 milyon nüfus göz önüne alındığında günde 2 milyon kilogram çöp demektir. Bunun bertarafı için günlük 2 bin tonluk bir bertaraf tesisi kurulması gerekir. Bunun yapılması için harcanması gereken kaynak 1,5 milyar TL’dir. Bizim yapmamız gereken havza bazlı bir atık bertaraf yönetimi oluşturmamızdır.

KAYNAKLARI ORTAK KULLANMALIYIZ

Birlik göz önüne alınmalı ve kaynaklar ortak kullanılmalıdır, bu şekilde daha fazla verim alabiliriz. Marmara Belediyeler Birliği olarak bir ölçek ekonomisi yaratırsak elimizde ki kaynakları, insan kaynakları da dikkate alarak rotasyonla birlikte çalıştırabiliriz. Bu sayede aynı bütçelerle çok daha verimli hizmetler yapabiliriz. Bizim bu kaynakları havza bazlı, insan kaynaklarını da doğru kullanarak doğru yönetmemiz gerekiyor. Birliklerin işlevselliğinin önümüzdeki süreçte arttırılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Birliklerin mevzuatı yeterli. O mevzuatı verimli ve ortak alanlarda etkin kullanırsak, çok ciddi işler yapma fırsatımız olacak.”

