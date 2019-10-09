Büyükakın, şampiyon sporcuları ağırladı

“BAŞARI GÖSTERDİKÇE ARKANIZDAN GELENLER OLUYOR”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un uluslararası yarışmalarda şampiyon olmuş ve başarı sonuçlar alarak derece yapmış isimlere hayat boyu başarı ve sağlık dileyen Başkan Büyükakın, yakaladıkları başarılılarının çocuklara, gençlere ve tüm kuşaklara örnek olduklarını dile getirerek, “Sizler rol modelsiniz. Başarı gösterdikçe arkanızdan gelenler oluyor. Aslında sizler örnek oluyor, onları yetiştiriyorsunuz. Bunu da kesinlikle unutmayın” şeklinde konuştu.
HAMZA YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜLER
Başkan Büyükakın, birliktelikte uluslararası arenada başarılı olan sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile telefon ile görüştürdü. Bakan yardımcısı Yerlikaya görüşmelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı sporcularını ziyaret edeceğini de ifade ederek uluslararası alanda derece yapmış sporcuları tebrik etti.