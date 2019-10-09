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Büyükakın, şampiyon sporcuları ağırladı

Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un uluslararası alanda başarılı olmuş sporcularını konuk etti.

Büyükakın, şampiyon sporcuları ağırladı

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:59

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kağıtpor’un uluslararası alanda başarı sağlamış sporcularını makamında ağırladı. Bedensel Engelli Bilek Güreşi 2018 Dünya üçüncüsü ve 2019 Avrupa ikincisi Meryem Yıldırım, Görme Engelli Judo Dünya ve Avrupa Şampiyonu Zeynep Çelik Aydın, Atıcılık Avrupa Şampiyonu Murat İlbilgi, Görme Engelli Judo Avrupa ikincisi Recep Çiftçi, 2019 Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpiyatları Şampiyonu Merve Azak ile Avrupa Gençlik Olimpiyatları ikincisi Müberra Güneş ve Karate Avrupa ikincisi Gülsen Demirtürk’le olan buluşmasında başarılı sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Büyükakın, “Bayrağımızı dalgalandırdığınızda ve başarılı olduğunuzda bize büyük bir gurur yaşatıyorsunuz. Bunun için sizlere gönüldeb teşekkür ediyorum” dedi.

“BAŞARI GÖSTERDİKÇE ARKANIZDAN GELENLER OLUYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un uluslararası yarışmalarda şampiyon olmuş ve başarı sonuçlar alarak derece yapmış isimlere hayat boyu başarı ve sağlık dileyen Başkan Büyükakın, yakaladıkları başarılılarının çocuklara, gençlere ve tüm kuşaklara örnek olduklarını dile getirerek, “Sizler rol modelsiniz. Başarı gösterdikçe arkanızdan gelenler oluyor. Aslında sizler örnek oluyor, onları yetiştiriyorsunuz. Bunu da kesinlikle unutmayın” şeklinde konuştu.

HAMZA YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜLER

Başkan Büyükakın, birliktelikte uluslararası arenada başarılı olan sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile telefon ile görüştürdü. Bakan yardımcısı Yerlikaya görüşmelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı sporcularını ziyaret edeceğini de ifade ederek uluslararası alanda derece yapmış sporcuları tebrik etti.

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