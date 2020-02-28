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Büyükakın; ‘’Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği ve 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrasında bir taziye mesajı yayınladı. Menfur saldırıda hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dileklerini ileten Başkan Büyükakın, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileklerini iletti.

Büyükakın; ‘'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır''

28 Şubat 2020 Cuma 16:07

 

Başkan Büyükakın, açıklamasına şu sözlerle devam etti; ‘’Üç ayların müjdecisi Regaib Kandilinde, manevi bir iklime girdiğimiz bir gecede, sınırlarımızı korumak ve gözlem noktalarında görev yapmak amacıyla Suriye’de bulunan Mehmetçiğimize yapılan bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bunun hesabını soracaktır ve sormaktadır. Türk askerine yapılan hain saldırı sonucunda şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Eli kanlı Esed rejimi bunun hesabını verecektir. Ancak uzun süredir Suriye’deki gelişmelere kulaklarını tıkayan uluslararası toplum, artık Suriye’de yaşanan bu insani krize dur demek için gerekli adımları atmalıdır.

Şehit olan kahraman askerlerimizin geride kalan aileleri bu millete emanettir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur, tutmaya da devam etmektedir. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir.”

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