2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, eğitim camiası, öğretmenler, veliler ve öğrencilere hayırlı ve sağlıklı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu. Başkan Büyükakın, öğrencilerden okullarında Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına harfiyen uymalarını istedi.

Pandemi sürecinde Kocaeli’nde ve Türkiye genelinde okullarda belirli sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Başkan Büyükakın; ‘’Ülkemiz genç nüfusumuz ve yetişmiş insan gücümüzle dünya üzerinde bir yıldız gibi parlıyor. İnşallah yarının doktorları, mühendisleri, hâkimleri, belediye başkanları bu yavrularımızın arasından çıkacak. Onların okuması, iyi bir eğitim alması; tahsil hayatlarını en güzel şekilde tamamlaması, mutlu bir şehirde yaşaması, hepimizin en önemli dileği. Bütün gayretimiz, çalışmamız; onların mutluluğu için’’ dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman eğitim camiamız ve çocuklarımızın yanında olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Eğitime büyük destek veriyoruz. Başarılı öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. İhtiyaç sahibi yavrularımıza kırtasiye, gıda ve yiyecek yardımında bulunuyoruz. Okullarımızın sosyal donatı alanlarını geliştiriyor, alanı müsait olan okullarımıza kapalı spor salonları, çok amaçlı sahalar inşa ediyoruz. Satranç sınıfları, bilişim sınıfları, laboratuvarlar inşa ediyoruz. Büyükşehir zabıtamızın yaptığı kantin denetimleriyle çocuklarımızın sağlıklı ve taze gıdalar ile beslenmelerini temin ediyoruz. Okul önlerindeki yaya geçitlerinde aldığımız önlemlerle ve okul servislerine yaptığımız sıkı denetimlerle evlâtlarımızın okula güven içinde ulaşmasını sağlıyoruz. Bilgievleri ve Akademi Liselerimiz çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Uzaktan eğitimin Kocaeli’de tüm öğrencilerimize ulaşabilmesi amacıyla il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarıyla Büyükşehir olarak sosyal yardım sunduğumuz 27 bin aileye de 2020-2021 eğitim dönemi boyunca ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz.

Sevgili öğrenciler,

Okulda öğrendikleriniz; size doğru düşünme yöntemi ve olayları daha iyi muhakeme yeteneği kazandırır. Dolayısıyla, derslerdeki başarınız, hayattaki başarınıza giden yolu açacaktır. Aileleriniz, öğretmenleriniz; sizin başarılı ve mutlu olmanızı her şeyden çok istiyor. Kültürümüzü, değerlerimizi, örf ve adetlerimizi en iyi şekilde öğrenin; dünyadaki gelişmeleri takip edin. Ülkemizi; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan yine sizlersiniz.

Pandemi sürecinde ise okullarımızda oluşturulan hijyen kurallarına azami derecede dikkat göstereceğinize, gerekli tedbirleri alıp, Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uyacağınıza gönülden inanıyorum. Unutmayın hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.”