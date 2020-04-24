Büyükakın, ‘’Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacak’’



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Gebze Şubesi’nin yönetim kurulu toplantısına video konferansla katıldı. Covit-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerek ülkemizde gerekse Kocaeli’nde yapılan çalışmalar hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi aktaran Başkan Büyükakın, korona sonrası ekonomi, üretim, istihdam, iş gücü planlaması, fırsatları içeren sektörler ve yeni pazarlar hakkında düşüncelerini dile getirdi. Koronavirüsün dünyada ki ekonomik faaliyetler ve alışkanlıklar üzerine bırakacağı değişimin iş alemi tarafından hazırlıklı bir şekilde karşılanmasının önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Korona sonrası birçok pazarın ülkemize doğru geleceğini düşünüyorum. Yeni pazarların bulunması ve buna göre üretim merkezlerinde pozisyon alınması çok önemli. Şahsen Türkiye’nin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyorum” dedi.



“KIRK BEŞ GÜN İÇERİSİNDE HİZMETE ALINACAK”

MÜSİAD Gebze Şubesi Başkanı Serkan Beyaz ve yönetim kurulu üyeleriyle olan video konferans şeklinde olan buluşmasında, dezenfeksiyon çalışmalarının önemini dile getiren Başkan Büyükakın, koronavirüsü nedeniyle kentin tamamında yaptıkları önlemler üzerine açıklamalarda da bulundu. Hastanelerin şu an itibariyle yönetilebilir bir seviyede olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Mevcut durum itibariyle bu alanda bir risk görünmüyor. Yatak kapasitemizde de bir problem yok. Sağlık Bakanlığımız Derince ilçemizde 250 yataklı yoğun bakım ünitelerinin olduğu yeni bir hastaneyi de kırk beş gün içerisinde hizmete alacak. Büyükşehir Meclisimizde de bize ait olan arazinin kullanılması için gerekli kararı da aldık” şeklinde konuştu.



“ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIMI KENTİMİZE KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”



Kocaeli’nin tamamında Büyükşehir Belediyesi olarak Covit-19 ile mücadele de çok hassas adımlar attıklarını, yapılması gerekenleri devletin tüm kurumlarıyla iyi bir organizasyonla yaptıklarını da söyleyen Başkan Büyükakın, “Şu anda dezenfekte konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sosyal yardımlarımıza daha fazla ağırlık verdik. Yürüyen ve yapılması gereken projelerimizde diğer bir taraftan çalışıyor. Bizlerin ve sizlerin de koronavirüs sonrası yoğun bir gündemi olacak. Buna da hazırlıklı olmak zorundayız” diye konuştu. Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağını kurduğu yer olan Hünkar Çayırı, Bal Küpü ve Tatlıkuyu Kavşağı, Gebze Hal Binası, Metro çalışmaları, Gebze’deki Askeri kışlanın alanına yapılacak Millet Bahçesi, Darıca Millet Bahçesi, Darıca’yı Tuzla’ya bağlayacak olan sahilden bağlantı yolu gibi projeler hakkında MÜSİAD Gebze Şubesi’nin yönetim kurulu üyelerine bilgi veren Başkan Büyükakın, kendisine sorulan sorulara da içtenlikle cevap verdi. Kocaeli Şehir Hastanesi’nin ulaşımı için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’na devir edilen tramvay projesinin yaklaşık 300 milyon TL olduğunu da söyleyen Başkan Büyükakın, “Çok önemli bir yatırımı kentimize kazandırmış olacağız. Günlük elli bin vatandaşımız Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşmak isteyecek. Tramvay projemizle buna da önemli bir çözüm bulmuş olacağız” açıklamasını yaptı.



“İŞ DÜNYAMIZ İÇİN YENİ FIRSATLARDA DOĞACAKTIR”

Koronavirüs salgını sonrası iş dünyasının atması gereken adımlara dönük düşüncelerini de söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Avrupa pazarının ülkemize etkisinin ve ilgisinin daha çok artacağını düşünüyorum. Ülkemiz ve iş dünyamız için yeni fırsatlarda doğacaktır. Buna hazırlıklı olmak çok önemlidir” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak iş dünyasının yanında olduklarını, sektör sektör her konuyla yakından ilgilendiklerini son olarak söyleyen Başkan Büyükakın, “Covit-19 nedeniyle en çok etkilenen sektörlere ve esnaflara destek veriyoruz” dedi. MÜSİAD Gebze Şubesi Başkanı Serkan Beyaz ise yapılan yönetim kurulu toplantısına video konferansla bağlanan ve tecrübeleriyle birlikte bilgilerini de aktaran Başkan Büyükakın’a özellikle teşekkür etti. Video konferans, yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.