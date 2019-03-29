banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın Ulaşım Park Personeliyle Buluştu

Ulaşım Park AŞ çalışanları Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’la Maide Restoran’da düzenlenen programda bir araya geldi.

Büyükakın Ulaşım Park Personeliyle Buluştu

29 Mart 2019 Cuma 11:28

Programda ilk sözü alan Demiryolu – İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman, önümüzdeki yerel seçimlerin önemine değinerek “Herkesin 31 Mart günü sandığa mutlaka gitmesini istiyoruz. Bu seçimleri ülkemizin geleceği açısından çok önemli buluyoruz. Biz işçiyiz emeğimizle çalışıyoruz. Bugün işçilerimiz için 635 liralık bir protokol imzalandı. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor, inşallah sizler için de iyi bir toplu sözleşme imkanımız doğar” sözlerini dile getirdi.

SEVMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türk-İş Temsilcisi Adnan Uyar ise “Bizim önceliğimiz ülkemizin birliği ve bütünlüğü. Bizim bu ülkenin geleceğine çomak sokma derdimiz olmadı. Biz sizleri ve bu ülkeyi seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz” dedi.

Ulaşım Park AŞ Kurucu Genel Müdürü ve AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, “Bu benim için çok duygusal bir toplantı. Sayın Başkanım bana bu görevi verdiği gün aklıma geldi. Ben bu büyük ailenin bir ferdi olarak sizlerle gurur duyuyorum” dedi. Kurulan çatının yaşaması gerektiğini de anlatan Özlü “İnşallah sizleri 31 Mart’tan sonra Başiskele Belediyesi’ne bekliyorum” dedi.

SİZİ MUTLU EDECEK ÇÖZÜM BULACAĞIZ

24 Kasım’dan beri sahada çalıştığını anlatan Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, “Burada yapılan çalışmaların bir çoğunda imzamız var, Ulaşım Park’ı biz kurduk. Daha önceki bütün toplu sözleşmelerde işçimizi mağdur etmedik. Burada imkanlara bakarız, bu şirketi ayakta tutmamız lazım, bu şirketi batırıp sizi mutlu etmek mümkün değil. Burası ne kadar başarılı olursa buradan sizin payınıza düşen de o kadar artacak” ifadelerine yer verdi.

SİZLERİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Son olarak toplu sözleşme sürecinde ücret artışları ile ilgili konuşan Büyükakın, “Toplu sözleşme hakem sürecine kalmış, İbrahim Başkanımız ‘Gelecek olan arkadaşımız baksın’ demiş. Allah’ın izniyle ücret zammı konusunda, sosyal haklar konusunda gerekeni yaparız. Sizin boynunuzu bükmeyecek, sizi mağdur etmeyecek bir çözüm üzerinde anlaşırız. Daha önce de Adnan Bey’le toplu sözleşme yapmıştık. Şimdiye kadar herhangi bir mağduriyet oluşturmadık. İmkanlarımız neyse bunu sizin için kullanırız, bu konuda zerre kadar şüpheniz olmasın. Hesaplara bakacağız, Ulaşım Park’a zarar vermeyecek, sizi mutlu edecek bir çözüm bulacağız” şeklinde konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İKTAV’a Sergili Açılış! İKTAV’a Sergili Açılış!
Büyükgöz'den Dev Yürüyüş Büyükgöz'den Dev Yürüyüş
Darıca Kızılay’dan yardım eli! Darıca Kızılay’dan yardım eli!
Çiftçi’den TOSB’a Ziyaret Çiftçi’den TOSB’a Ziyaret
Kadın Girişimciler İlk Toplantısını Gerçekleştirdi Kadın Girişimciler İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Kaynakçı Kadın - Yemek Yapan Erkek Kaynakçı Kadın - Yemek Yapan Erkek
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

İKTAV’a Sergili Açılış!
Araştırmacı Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman’ın 44 yıllık birikiminde oluşan, Kocaeli’nin ilk...

Haberi Oku