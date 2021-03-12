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Büyükakın Uyardı: Arsalarınızı Sat-ma-yın

Başkan Tahir Büyükakın, Çuhane Caddesi ve Kocaeli Stadyumu’nun olduğu Alikahya bölgesinde kamulaştırma yapılacağını vurgulayarak hak sahiplerini fırsatçılara karşı uyardı.

Büyükakın Uyardı: Arsalarınızı Sat-ma-yın

12 Mart 2021 Cuma 12:47

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Meclisi’nde müjdeli bir haber verirken vatandaşları fırsatçılara karşı dikkatli olmaya davet etti. Çuhane Caddesi ve Kocaeli Stadyumu yolunda kamulaştırma yapılacağını belirten Başkan Büyükakın, iki fırsatçının imar düzenlemesi öncesi bölgeden arsa toplamaya başladığına dikkat çekti. Gerekirse bu fırsatçıları kamuoyuna açıklayacağının altını çizen başkan Büyükakın, “Şimdi isimlerini açıklamıyorum ama onlar kendilerini çok iyi biliyor. Gerekirse isimlerini de vereceğim” diye konuştu. Çuhane Caddesi ve Kocaeli Stadyumu yolunda yer alan arsalar kamulaştırma maliyetinin ortadan kaldırılması amacıyla imara açılacak.

 

TARIM ALANI OLMAKTAN ÇIKARTILACAKLAR

Kocaeli Stadyumu’na yapılacak yolla ilgili çalışmaların bulunduğuna değinen Başkan Büyükakın, “Projeler imar planına işledi.  Kamulaşma çalışmalarına başlandı ancak henüz uzlaşma sağlanamadı. Mutlak tarım alanları… Farklı alanlar içerisine sıkışmış bir yer. Bu alanın tarımdan çıkartılması ile ilgili süreci başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıl 15 milyon liralık bir kamulaştırma bedeli vardı” dedi.

 

ÇUHANE CADDESİ’NDE 50 MİLYONLUK KMAULAŞTIRMA

Çuhane Caddesi’nin bir diğer alan olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Her iki tarafından tarihi çınar ağaçları olduğu için bu yolu genişletme şansımız yok. Güney Marmara Otoyolu yapıldığında bu bölgeye D-100’den bir bağlantı yapılması gerekiyor. Burada da sadece kamulaştırmaya 50 milyon TL vermememiz gerekiyor. Meclis gündemine gelmeden önce size anlatmak istedik” ifadelerini kullandı.

 

“ARSANIZI SATMAYIN, DEĞER KAZANACAK”

“Her iki yol için de imar düzenlemesi yapılacak” diyen Başkan Büyükakın, “Bazı kişilerin spekülasyon için arsa topladığını duyduk. Onlara fırsat vermemek için buradaki çalışmayı şimdiden açıkladık. Kimse arsasını satmasın. Yerleri değer kazanacak” ifadelerini kullanarak vatandaşları fırsatçılara karşı uyardı.

 











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