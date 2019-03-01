Büyükakın ve Büyükgöz Gençlerle Buluştu

Cumhur İttifakı ve AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Yavuz Selim Mahallesi'nde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya gelerek projelerini anlattı. İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, ilçe Başkanı İrfan Ayar ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz'ın da bulunduğu programda konuşan Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "En güçlü desteğin gençlerden geleceğine inanıyoruz. Bizler de bu desteğin karşılığında projelerimizde gençlerimize önem vereceğiz. Sizlerin vakit geçirebileceği sosyal alanlar inşa edecek, etüt merkezleri ile eğitiminize katkı sunacağız" dedi.



Gençlerin yaşamaktan mutlu oldukları bir Kocaeli inşa etmek için eğitim ve spora özel önem verileceğinin vurgusunu yapan Cumhur İttifakı ve AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Gençlerimiz bizim için önemli. Kocaeli'de yetenek keşfi projesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde alanında markalaşan gençlerimiz olacak. Bilim, sanat ve sporda özel yetenekli gençlerimiz ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak himaye edeceğiz. Gençlerimizin yeteneklerini zamanında tespit etmek için okullar ve üniversitelerle iş birliği içinde özel yetenek taramaları yapacağız" şeklinde konuştu.