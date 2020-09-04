Büyükakın, yeni projeleri anlattı

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği İzmit Galericiler Sitesi’nde esnafa kentin gelişimine dönük bilgilendirme yapan Başkan Büyükakın, “İzmit Fuarımız Millet Bahçesi olarak şekilleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süreci tamamladı. Projesini bitirdiğimiz ve küçük detayların kaldığı Millet Bahçesi projesinin bedelini bakanlığımız ödeyecek. Kentsel dönüşüm yapılacak Cedit’te bakanlığımız ile yapılacak protokol bitmek üzere. Yakın zamanda Cedit başlayacak” dedi.

“HALKIMIZA BÜYÜK BİR HİZMET VERECEK”

Outlet Alışveriş Merkezi’nden sonra sahil kesiminden itibaren yürüyüş yolları başta olmak üzere spor alanlarının bulunduğu bölgelerin bir yenileme geçireceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız bu alanlarda gönüllerince güzel vakit geçirebilecekler. Burada oluşturacağımız mekanlar İzmit’e ve kentimize değer katacak. Nezih bir ortamda ailelerimiz huzurlu anları yakalayacak. Buradaki spor alanlarımız ise şehrimize ve halkımıza büyük bir hizmet verecek” şeklinde konuştu.

“İZMİT İLÇEMİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIMIMIZ OLACAK”

Kuruçeşme merkeze gidecek tramvay hakkında esnafları bilgilendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Şehir Hastanemize gidecek tramvayımızı Ulaştırma Bakanlığımız yapacak. Altyapısı, araçları ve kamulaştırmalarıyla yaklaşık 300 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. İzmit ilçemize çok önemli bir yatırımımız olacak. Namık Kemal Lisesi’nin olduğu yerde zamanında bıraktığımız makasla ile birlikte oluşturulacak bu hatta günlük elli bin yolculuk gerçekleştirilecek. Bakanlığımız şu an projelerini hazırlıyor. Bunun yanında D-100 güzergahı üzerinde cephe iyileştirme çalışmaları da yapacağız” açıklamasını yaptı. Başkan Büyükakın, bu projelerle çok önemli ve devasa şeklinde olan yatırım bütçelerinin İzmit’te hayata geçeceğini de vurgulamayı ihmal etmedi.