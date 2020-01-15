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Büyükakın, Yerlikaya ve Aktaş’ı konuk etti

Başkan Büyükakın, İstanbul Valisi Yerlikaya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı konuk etti

Büyükakın, Yerlikaya ve Aktaş'ı konuk etti

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:55

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında konuk etti. Başkan Büyükakın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı nedeniyle Kocaeli’ye gelen konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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