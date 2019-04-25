Büyükakın’a Önemli Görev

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği 2019 yılı 1. olağan meclis toplantısında birlik başkanı olarak seçildi. İstanbul’da gerçekleştirilen seçimde 185 oyla Marmara Belediyeler Birliği’nin 16. başkanı olan Büyükakın, “Belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin bize karşı gösterdiği teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Marmara Belediyeler Birliği olarak ülkemize örnek projeler ve çalışmalar yürüteceğiz. Bize verdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“ORTAK SORUNLARA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇÖZÜM BULUNACAK”

25 Nisan 1975’te yola çıkan Marmara Belediyeler Birliği, o günden beri Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konularda öncülük yapmakta. Marmara Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı olarak seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliğinin gelişmesi, ortak sorunlara işbirliği içinde çözüm bulunması ve belediyelerin uluslararası arenada temsili konusunda da fark yaratan çalışmalara imza atılması noktasında hizmetler yapacaklarını da vurguladı.



HER SİYASİ GÖRÜŞTEN YÖNETİCİ SESİNİ DUYURABİLİYOR

Altısı büyükşehir olmak üzere 191 belediyenin üye olduğu Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’nin yerel demokrasi tarihinde saygın bir yere sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Her zaman her siyasi görüşten yerel yöneticinin sesini duyurabildiği çok önemli bir platform olmasıyla değerli çalışmalara imza atan Marmara Belediyeler Birliği’nin Başkanı Doç. Tahir Büyükakın, “Farklı bakış açılarının, farklı çözüm önerilerinin saygı çerçevesi içerisinde istişare edilmeye devam edeceğine olan inancım tamdır” açıklamasını yaptı. Öte yandan Marmara Belediyeler Birliği 2019 yılı 1. olağan meclis toplantısında encümen üyeleri ve kurulların isimleri de belirlendi.