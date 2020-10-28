Büyükakın'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılında yayınladığı bir mesajla milletimizin ve hemşerilerinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Cumhuriyete layık olmak için, ülkemize, şehrimize, milletimize ve hemşerilerimize en güzel hizmetleri sunmak, en güzel eserleri kazandırmak için, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Başkan Büyükakın mesajında, “97. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı, bu topraklar için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz. Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda devletimizi, ülkemizi ve şehrimizi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz’’ ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; ‘’Türkiye Cumhuriyeti gerek geride kalan 97 yılda, gerekse bugün; içerdeki ve dışardaki vesayet odaklarına boyun eğmemiştir, bundan sonra da eğmeyecektir. Kutlu bir davanın neferleri olarak gördüğümüz Türk milleti, bölgemizde ve dünyamızda sorumluluklarının çok büyük olduğunu asla unutmamalıdır.

Dünyada yükselen ırkçılık, Türkiye karşıtlığı ve İslamofobi hastalığı her geçen gün çirkin yüzünü göstermeye devam etmektedir. Türkiye bir kardeşlik iklimine sahipken, Avrupa kendi orta çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaşmaktadır. Bugün Batı’da ırkçılık, Türkiye karşıtlığı ve İslam düşmanlığı beslenmektedir, siyasiler tarafından prim yapmaktadır. Bizim ecdadımızın, tarihte kurulmuş tüm Türk ve İslam devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllarca özgürlükler ve inanç hürriyetine gösterdiği saygıyı, maalesef medeni(!) Avrupa bugün gösterememektedir.

Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, olayların aktörü değil başrolü olan, gerektiğinde masayı dağıtan, gerektiğinde oyunu kuran güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve her alanda öncü bir Türkiye için gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyoruz. Gençlerimizin zihin ve gönül dünyasının zenginleşmesi için büyük adımlar atıyoruz. Değerlerine, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını çok iyi bilen bir nesil için çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye, kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallere kenetlenmiş bir ülkedir. Tarih boyunca milletimizle birlikte hareket edip de pişman olan, zarar gören olmamıştır. Yine tarih boyunca ülkemize ve milletimize düşmanlık edip iflah olan da yoktur.

Türkiye’yi; Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı verdik, vermeye de devam ediyoruz. Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye’nin refleksleriyle hareket eden aciz yönetimler yok. Geçmişte demokrasimiz zaman zaman kesintiye uğratıldı, darbelerden, darbe teşebbüslerinden, post-modern darbelerden çok çektik. Son olarak bizden gibi görünen ama kökü dışarıda olan hainlere karşı milletimizle birlikte ortaya koyduğumuz büyük direniş ve yeniden şahlanışla Cumhuriyetimizi akamete uğratmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermedik.

Unutulmamalıdır ki; bu kadim devlet maziden atiye uzanan köprüyü güçlü bir şekilde muhafaza etmekte kararlıdır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla, aynı zamanda yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme imkânı da sağlayacağız. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız.

Cumhuriyet’imizin ilanının 97’inci yılında Türkiye’mizin bağımsızlığı, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütün hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, daha nice bayramlara huzur, mutluluk ve sağlıkla ulaşmamızı diliyorum.”