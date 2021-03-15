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Büyükakın’dan kahraman sürücüye teşekkür

Başkan Büyükakın, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren UlaşımPark sürücüsü Emre Kaya’yı makamında ağırladı.

Büyükakın'dan kahraman sürücüye teşekkür

15 Mart 2021 Pazartesi 16:01

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, UlaşımPark’ın kahraman personeli Emre Kaya’yı makamında ağırlayarak plaket takdim etti. Emre Kaya, geçtiğimiz günlerde aracında rahatsızlanan yolcusunu tereddüt etmeden hastaneye yetiştirmişti. Buluşmaya Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve UlaşımPark Genel Müdürü Murat Sağlam’da katılım sağladı.

 

“İYİLİK BULAŞICIDIR, SÜRÜCÜMÜZÜ TEBRİK EDİYORUZ”

Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Böylesine anlamlı bir hareketi gerçekleştiren mesai arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Kaya’nın yapmış olduğu davranışın tüm Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, insanlık adına gerçekleştirilmiş takdire şayan bir davranış olduğunu belirtti. Sürücü Emre Kara’ya teşekkür plaketi ve hediye taktim eden Büyükakın, sosyal belediyecilik kavramında bu gibi hareketlerin olması gerektiğini ve toplumumuzun her bireyinin bizim için çok kıymetli olduğunu belirtti. Başkan Büyükakın, “Sürücü arkadaşımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen eğitimlerde araçlarında bu gibi durumlarla karşılaşabileceği ve buna benzer durumlarda neler yapabileceğinin eğitimini önceden almıştır.  Bu sayede tereddüt etmeden vatandaşımızı hastaneye vaktinde ulaştırmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

 

SÜRÜCÜ KAYA: ‘’YERİMDE KİM OLSA AYNISINI YAPARDI’’

UlaşımPark sürücüsü Emre Kaya ise “Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı” dedi. Kaya, “Yolcumun hastalandığını duyduğumda onu rahatlatmak adına sürekli sorular sordum ve bir nebzede olsa ağrısını dindirmeye çalıştım. Dayanılmaz bir ağrısı olduğunu anladığımda gözümü dahi kırpmadan yolcumuzu hastanenin aciline götürdüm. Her sürücümüz bizim misafirimizdir. İnsan evinde misafirini nasıl ağırlıyorsa bizler de araçlarımızda yolcularımızı o denli ağırlıyoruz. Yolcumuzun durumunun iyi olması ve onu zamanında hastaneye yetiştirdiğim için çok mutluyum” dedi. Görüşme çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.





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