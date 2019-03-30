Büyükakın’dan Kocaelispor’a Destek

Gürkan Turizm önünde yapılan programa eski Başbakan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İl ve İlçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Soğuk havaya rağmen kendisine her fırsatta verilen desteği unutmayacağını dile getirerek vatandaşlara teşekkür eden Büyükakın, “Allah’ın izniyle belediye başkanı koltuğuna oturmadan Bayburt’a gideceğiz. Takımı yalnız bırakmayacağım” dedi.

BEN SİZE GÜVENİYORUM



Serhan Gürkan’ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül geldi. Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Gönül “Bu şehirde yaşamaktan duyulan bir İzmit için son nefesimize kadar çalışacağız. Biz İzmit’i seviyoruz, büyükşehir belediyesiyle birlikte uyum içinde çalıştıktan sonra güzel işlere imza atacağız. Ben sizlere çok güveniyorum, İzmit’in gönül bağının ne kadar kuvvetli olduğunu biliyorum. Aramızda gönül köprüleri inşa edeceğiz” diye konuştu.

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI BU



Ardından kürsüye gelen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Yol arkadaşım’ dediği Sibel Gönül Hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyonda ‘Ben Kocaeli’ne ehil adam gönderdim’ dediği Tahir Büyükakın ve ben MHP Lideri’nin övgüyle bahsettiği il başkanı işte bu Cumhur İttifakı. İşte bu ittifakın Kocaeli’nde yapabileceklerini hayal edin. Ankara’dan destek almış bir Kocaeli mutlu şehir olur. Mutlu şehir, burada bekleyen hayalleri olan vatandaşların hayallerine ulaşması demek” diye konuştu.



Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise “Adaylık sürecinde insanın arkasında birilerinin olması, onun arkasında olması, yağmur demeden soğuk demeden yanında olması inanılmaz bir şey, bu yaptığınızı, bu desteği asla unutmayacağız” diyerek konuşmasına başladı.

KOCAELİSPOR’A SÜPER LİG YAKIŞIR



Kocaeli’yi Türkiye’nin insanların yaşamak için tercih ettiği ilk üç şehirden biri yapmak istiyoruz, Kocaeli’yi dünyanın tanıdığı bir marka şehir yapmak istiyoruz. Barcelona deyince akla futbol takımı geliyor, bu yüzden şehirlerin futbol takımlarının başarısı o şehirleri tanıtıyor. Biz Kocaelispor’u seviyoruz, Kocaelispor’la gözümüzü açtık, bu bizim için bir değer, ayrıca şehir için de bir değer. Biz bundan dolayı Kocaelispor’a Süper Lig yakışır diyoruz. Allah’ın izniyle Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacağız, zerre kadar şüpheniz olmasın. Allah’ın izniyle Çarşamba günü Bayburt’a gideceğim. Çünkü sahip çıktığımızı göstermemiz için bizim o deplasmanda Kocaelispor’un yanında olmamız gerekiyor. Allah’ın izniyle belediye başkanı koltuğuna oturmadan Bayburt’a gideceğiz.

SANDIK NÖBETLERİNİ BIRAKMAYIN



Seçim sonuçları açıklanana kadar, seçim sonucu ilan edilmeden seçim bitmez. Bu yüzden bütün arkadaşlarımızdan 31 Mart akşamına kadar durmadan yorulmadan gezmeye devam etmelerini, sandık nöbetlerini bırakmamalarını, son ana kadar yanımızdan ayrılmamalarını rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

BEN DE BAYBURT’A GİDECEĞİM



Daha sonra söz alan eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık “İzmit’e Sibel hanım yakışır. Sibel Hanım’ın adının açıklanmasından sonra karşı tarafta her gün morallerin nasıl bozulduğunu gördük, burada gördük ki pazar günü sandıklar patlayacak, İzmit ve Kocaeli adayları inşallah seçilecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Memleket işi gönül işi, Belediye işi gönül işi o zaman İzmit’e hizmet işi Sibel Gönül işi. Tahir Bey’de tecrübe var, akademik birikim var, bir tek şey kalıyor, belediye başkanlığı. Çarşamba günü ben de başkanımla beraber Bayburt’a gideceğim inşallah. Şu anda hala kararsız olan arkadaşlarınız varsa, kimin kiminle yürüdüğüne bakın, kararınızı öyle verin. Bizim AK Parti olarak yol arkadaşımız MHP’dir. Onlar ise yol arkadaşlarını söylemeye utanıyor. İnsan adını söyleyemeyeceği yol arkadaşıyla yürür mü? Demek ki vatandaşın bir tokat atmasından korkuyorsun, ama korkunun ecele faydası yok. Pazar günü İzmit’te vatandaş öyle bir tokat atacak ki felekleri şaşacak” dedi.