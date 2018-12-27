Büyükakın'dan Roman Kültürü'ne Destek

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Roman dernekleriyle Kuruçeşme Teras Kafe’de düzenlenen toplantıya katıldı. Kocaeli’nde bulunan tüm Roman dernek temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Büyükakın, “Bizim aramızda zerre kadar fark yok. Fark görmek istiyorsak, kim daha çok insanlara hizmet ediyorsa o farklıdır. Mesele; ekonomik bağımsızlığı kazanma, iş güç sahibi olma meselesidir. Sizlerin sorunlarına ‘Roman meselesi’ demek bile bana zül geliyor” ifadelerine yer verdi.



Genel Sekreterlik yaptığı dönemde, Romanlarla ilgili çalışmaları kendisinin başlattığını ve tüm gelişmelerden haberdar olduğunu kaydeden Büyükakın “Bugüne kadar sorunlarınızla hep ilgili oldum. Hatta Romanların sosyo/ekonomik sorunlarıyla ilgili yazdığım makalem bile var. Buradaki Roman mahallelerine varoş demek mümkün değil. Sadece kendi içinde, kendi içine kapanmış bir roman kitlesinden bahsedemeyiz. Sizlerin ekonomi ve eğitim konusunda desteklenmeniz gerekiyor. Bu konuda yapılacak neler varsa, bunları birlikte değerlendirip karar vereceğiz. ” dedi.





AYRIMCILIĞA İZİN VERMEYİN



Türklük üst kimliği altında bütün kültürlerin kendi dillerini, kültürlerini yaşaması gerektiğini de ifade eden Büyükakın, “Roman kültürünü yaşatın ama size bir ayırımcılık yapılmasına asla izin vermeyin. 16 yaş altındaki bütün çocuklarımızın okuması için ne gerekiyorsa yapalım istiyorum. Yaşam standartlarının yükseltilmesi için eğitim oranlarını yükseltmemiz lazım. Bu konuda el birliğiyle çok iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum”diyerek konuşmasını sonlandırdı. Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ise Türkiye’de roman açılımının en önemli kentlerinden birinin Kocaeli olduğunu belirterek “Türkiye’de özellikle Kocaeli’nde roman kültürü yaşatılıyor. Bu konuda belediyemiz gereken desteği bize veriyor. Kendisinin Büyükşehir’deki görevi sırasında Roman kardeşlerimize verdiği destekler unutulmaz.” açıklamasında bulundu.



Program sonunda Roman dernek başkanları Büyükakın’ın Genel Sekreter Yardımcılığı yaptığı dönemde kendileri ile çekilen bir fotoğrafını hediye olarak takdim ettiler.