Büyükakın'dan Roman Kültürü'ne Destek

Genel Sekreterlik yaptığı dönemde, Romanlarla ilgili çalışmaları kendisinin başlattığını ve tüm gelişmelerden haberdar olduğunu kaydeden Büyükakın “Bugüne kadar sorunlarınızla hep ilgili oldum. Hatta Romanların sosyo/ekonomik sorunlarıyla ilgili yazdığım makalem bile var. Buradaki Roman mahallelerine varoş demek mümkün değil. Sadece kendi içinde, kendi içine kapanmış bir roman kitlesinden bahsedemeyiz. Sizlerin ekonomi ve eğitim konusunda desteklenmeniz gerekiyor. Bu konuda yapılacak neler varsa, bunları birlikte değerlendirip karar vereceğiz. ” dedi.
AYRIMCILIĞA İZİN VERMEYİN
Türklük üst kimliği altında bütün kültürlerin kendi dillerini, kültürlerini yaşaması gerektiğini de ifade eden Büyükakın, “Roman kültürünü yaşatın ama size bir ayırımcılık yapılmasına asla izin vermeyin. 16 yaş altındaki bütün çocuklarımızın okuması için ne gerekiyorsa yapalım istiyorum. Yaşam standartlarının yükseltilmesi için eğitim oranlarını yükseltmemiz lazım. Bu konuda el birliğiyle çok iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum”diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Program sonunda Roman dernek başkanları Büyükakın’ın Genel Sekreter Yardımcılığı yaptığı dönemde kendileri ile çekilen bir fotoğrafını hediye olarak takdim ettiler.