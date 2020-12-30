BÜYÜKAKIN`DAN YENİ YIL MESAJI-2020

Değerli hemşerilerim, Bir şehir sadece yollardan ve binalardan ibaret değildir, bir şehri yaşatmanın yolu insanı yaşatmaktan, bir şehri mutlu etmenin yolu şehirde yaşayanları mutlu etmekten geçer.



Bizim için marifet; sanayi, üretim ve emeğin şehri Kocaeli’yi mutlu yarınlara halkımızla birlikte hazırlamaktır…

Bizim için başarı; Kocaeli’de yaşayanların hayatını kolaylaştırmak, yaşama mutluluk katmak, 7’den 70’e kentte yaşayan herkesin hayatına dokunmaktır.

Bizim için ödül; çevresi ve sahilleriyle, mesire alanları ve plajlarıyla, millet bahçeleriyle, kısacası yeşili ve mavisiyle daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha mutlu bir Kocaeli’de yaşamaktır.

Geride bıraktığımız 2020 yılında yine Türkiye’nin en görkemli şehirlerinden olan Kocaeli’de yaşamanın mutluluğunu ve sizlere hizmet etmenin gururunu bir arada yaşadık.

Kocaeli için inandığımız yolda; tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştık.

Yüzlerce eser, hizmet ve yatırımı tamamladık, yine yüzlercesinin yapımına da devam ediyoruz.

Devletimiz ve ilgili bakanlıklarımızın katkılarıyla Gebze OSB-Darıca Metro inşaatımız hızla devam ediyor.

Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarımız süratle ilerliyor.

Her ilçemize bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz.

Akçaray tramvay hattımız yeni etaplarla büyüyor, daha da genişliyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla, milletimiz için daha güvenli, daha konforlu konutlar üretmeye devam ediyoruz.

Bir taraftan yeni yollar açıyor, köprüler kuruyor…

Bir taraftan milletimizin gönlünde yer almaya, dualarında yer bulmaya gayret ediyoruz.

Bu şehirde yaşayan herkesin mutlu olması için; gönül belediyeciliği ilkesiyle hizmet üretiyoruz.

Sevgili Kocaelililer,

2020 yılı Covit-19 virüsü, pandemi ve salgınla mücadelede yaşanan zorluklarla hatırlanacak.

Herkes biliyor ki, Kocaeli büyük bir şehirdir; bu şehrin her bir ferdi; büyük şehir ailesinin bir parçasıdır.

Pandemi sürecinde vatandaşımızın sağlığını her şeyin üzerinde tuttuk, sağlık çalışanlarımızın yanında olduk, esnafımızı destekledik, birbirimizi gözetmeye özen gösterdik.

Çocuklarımızın şen seslerinin, kahkahalarının yükselmediği bir şehri hayal bile edemiyorum.

Pandemi elbette bir gün bitecek ve bu şehrin sokakları, parkları, yeşil alanları yine çocuklarımızın şen kahkahalarıyla çınlayacak.

Geride bıraktığımız yılda pandemi nedeniyle evlerimizden çıkamadık, işlerimiz istediğimiz gibi gitmedi, sosyal hayatımız büyük ölçüde etkilendi, çocuklarımız çok sevdikleri okullarına gidemedi.

Covid-19 salgını nedeniyle yakınlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik.

Şimdi 2021 yılına büyük umutlarla giriyoruz.

Yeni yılda da Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uymaya devam edelim.

Alacağımız tedbirlerle 2021 yılında bu hastalığı yeneceğimize gönülden inanıyorum.

Büyükşehir olarak, yeni yılda yeni hizmetlerle yine Kocaeli’nin ve Kocaeli halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

Yeni yılda şehrimize yeni eserler kazandırıp, halkımızla yeni gönül köprüleri kuracağız.

Kocaeli’ni bir dünya şehri yapmak için yeni fikirler üretecek, yeni projeler yapacak, gecemizi gündüzümüze katıp, halkımızın mutluluğu için çalışacağız.

Yeni yılın ülkemize ve şehrimize esenlikler, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı