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Büyükakın:İşçilere 635 TL zam!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ile KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerin ücretlerinde iyileştirilmeye gidilmesi konusunda görüştü, 3 bin 15 işçi için müjdeyi de verdi; “Aylık 635 TL zam”

Büyükakın:İşçilere 635 TL zam!

27 Mart 2019 Çarşamba 11:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kadroya geçen taşeron işçiler için zam müjdesi geldi. Zam ile ilgili açıklamayı Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştüğünü ve yapılan çalışma sonucu “2018 ve 2019 yılları asgari ücret dikkate alınarak, günlük ücretlere 21,16 TL ücret artışı yapılmıştır.Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar" dedi.

3 BİN 15 İŞÇİYE MÜJDE

 Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının çalışmasıyla KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük brüt ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 21,16 lira ilave yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda Belediye Başkanlığımıza, bağlı kuruluş ve iştiraklerinde çalışan 3 bin 15 çalışanımızın 01.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2018 ve 2019 yılları asgari ücret dikkate alınarak, günlük ücretlerine 21,16TL ücret artışı yapılmıştır. Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar" dedi.


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