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Büyükakın,‘’Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, kent genelinde koronavirüse (Covid-19) karşı kullanılmak üzere hem sağlık çalışanlarının hem personelinin hem de vatandaşların ulaşımında kullandığı maske dikim merkezlerinden biri olan Gülen Yüzler’i ziyaret etti.

Büyükakın,‘'Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz''

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:16

 Toplamda yirmi merkezde gerçekleştirilen KO-MEK’in usta öğrencileri tarafından dikilen maske ve tulumları yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, “200’e yakın çalışanımızla kentimiz ihtiyaç duyduğu maskeleri ve tulumları burada ve diğer merkezlerimizde dikiyoruz. Günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üreterek Korona virüsle olan mücadeleye çok önemli bir katkıyı sunuyoruz” dedi.

“MASKELERİN ÜRETİMİ İÇİN MERKEZLER KURDUK”

KO-MEK Kurs Merkezleri ile Gülen Yüzler dahil 20 merkezde, büyük bir özveri ve fedakârlıkla üretim gerçekleştirildiğini ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dile getiren Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Dr. Hasan Aydınlık eşlik etti. Maske ve tulum diken tüm çalışanlara emekleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın,  “Öncelikli olarak toplu taşımada maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından maskelerin bu alanlarda ve diğer alanlarda kamu görevlilerinin kullanması için gereken maskelerin üretimi için merkezler kurduk. Bununla birlikte günlük 200 tane de tulum üretimi gerçekleştiriyoruz. Onun dışında üç boyutlu maskelerin üretimini de yapıyoruz” ifadelerini sarf etti.

“MASKE ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Maske ve tulum üretimi gerçekleştiren çalışanlarla yakından ilgilenerek ortaya koydukları gayret için teşekkürlerini sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Maske üretiminde kapasiteyi artıracak adımları da atıyoruz. Bu şekilde hem kentimizin hem de sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu maske üretimini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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