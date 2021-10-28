banner685
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükgöz, Arapçeşme Bilim-Sanat’ta GESMEK’li Kursiyerlere Konuk Oldu

Başkan Büyükgöz ziyaretlerini sürdürüyor…

Büyükgöz, Arapçeşme Bilim-Sanat'ta GESMEK'li Kursiyerlere Konuk Oldu

28 Ekim 2021 Perşembe 09:04


 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK’in merkez binasına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde devam eden GESMEK kurslarına katılan kursiyerlere konuk oldu. Okuma-yazma, robotik kodlama, step-aerobik, dikiş kurslarından ücretsiz olarak yararlanan GESMEK kursiyerlerini sınıflarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dersler hakkında da usta öğreticilerden bilgi aldı. GESMEK’li kursiyerlerle de hasbihal eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitimlerinde başarılar diledi. Eğitimlerine Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi çatısı altında devam eden GESMEK’li kursiyerler de ziyaretinden ve ilgi, alakasından ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek belediyecilik çalışmalarında kolaylıklar dilediler.   

















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Beton Bariyere Çarpan Kamyon Trafiği Aksattı Beton Bariyere Çarpan Kamyon Trafiği Aksattı
Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Cesedi Koyduğu Taksiyle Emniyete Gitti Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Cesedi Koyduğu...
İtfaiye’nin Yeni Binasında Hummalı Çalışma İtfaiye’nin Yeni Binasında Hummalı Çalışma
Başkan Büyükgöz’ün 29 Ekim Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 29 Ekim Mesajı
Başkan: Cumhuriyetimizin 98’inci Yılı Kutlu Olsun Başkan: Cumhuriyetimizin 98’inci Yılı Kutlu Olsun
BAŞKAN KOCAMAN’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI BAŞKAN KOCAMAN’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Beton Bariyere Çarpan Kamyon Trafiği Aksattı
- Kazada yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı

Haberi Oku