Büyükgöz, Arapçeşme Bilim-Sanat’ta GESMEK’li Kursiyerlere Konuk Oldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK’in merkez binasına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde devam eden GESMEK kurslarına katılan kursiyerlere konuk oldu. Okuma-yazma, robotik kodlama, step-aerobik, dikiş kurslarından ücretsiz olarak yararlanan GESMEK kursiyerlerini sınıflarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dersler hakkında da usta öğreticilerden bilgi aldı. GESMEK’li kursiyerlerle de hasbihal eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitimlerinde başarılar diledi. Eğitimlerine Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi çatısı altında devam eden GESMEK’li kursiyerler de ziyaretinden ve ilgi, alakasından ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek belediyecilik çalışmalarında kolaylıklar dilediler.































