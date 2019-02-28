banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükgöz Beyannamesini Açıklayacak

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaşacak.

Büyükgöz Beyannamesini Açıklayacak

28 Şubat 2019 Perşembe 14:29

33 yıldır Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olarak Türkiye'nin birçok ilinde proje üreten, kamunun çeşitli kademelerinde proje danışmanlığı gibi önemli görevler alan Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, 5 yıl içerisinde hayata geçireceği projelerini kamuoyuyla paylaşacak. Seçim beyannamesi için 3 Mart Pazar günü saat 16.00'da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde lansman programı düzenlenecek.

Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Zinnur Büyükgöz hazırlanan seçim beyannamesinin her aşamasını titizlikle takip etti. Gebze'ye kazandırılması planlanan projeleri bizzat kendisi hazırlayan Büyükgöz'ün açıklayacağı projeler kamuoyu tarafından merak ediliyor. Birçok müjdenin yer aldığı proje tanıtım toplantısına vatandaşlarında yoğun ilgiyle takip etmesi bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’ ‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Millet İttifakından Esnaf Turu Millet İttifakından Esnaf Turu
Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri
Perşembe günü verilmeye başlanacak! Perşembe günü verilmeye başlanacak!
Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı! Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı!
Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Tatlıkuyu Mahallesi Muhtar Adayı Hacı Yıldırım adaylık sürecini ve mahallesinin sorunlarını anlattı....

Haberi Oku