Büyükgöz Beyannamesini Açıklayacak

33 yıldır Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olarak Türkiye'nin birçok ilinde proje üreten, kamunun çeşitli kademelerinde proje danışmanlığı gibi önemli görevler alan Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, 5 yıl içerisinde hayata geçireceği projelerini kamuoyuyla paylaşacak. Seçim beyannamesi için 3 Mart Pazar günü saat 16.00'da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde lansman programı düzenlenecek.



Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Zinnur Büyükgöz hazırlanan seçim beyannamesinin her aşamasını titizlikle takip etti. Gebze'ye kazandırılması planlanan projeleri bizzat kendisi hazırlayan Büyükgöz'ün açıklayacağı projeler kamuoyu tarafından merak ediliyor. Birçok müjdenin yer aldığı proje tanıtım toplantısına vatandaşlarında yoğun ilgiyle takip etmesi bekleniyor.