banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükgöz: Büyüklerimizin emrindeyiz

Onlar İstedi Başkan Büyükgöz Evlerine Ulaştırdı

Büyükgöz: Büyüklerimizin emrindeyiz

17 Nisan 2020 Cuma 17:59

 Evde tek yaşayan 65 yaş üstü Gebzeli Yılmaz çiftinin talep ettiği gıda ve market alışverişlerini adreslerine yaptığı ziyaretle bizzat ulaştıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yeter ki siz kıymetli büyüklerimiz virüs musibetinden etkilenmesin. Bizler tüm imkanlarımızla sizlerin emrindeyiz” dedi

 

Yılmaz çifti talep etti, isteklerini bizzat Başkan Büyükgöz yerine getirdi. Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında evlerinde kalmalarına karar verilen 65 yaş üstü vatandaşların talepleri Gebze’de de; belediye ve kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen Vefa Destek Hattı tarafından yerine getiriliyor. Osman Yılmaz mahallesi sakinlerinden 65 yaş üstü Yılmaz çiftinin yerine getirilen market alışverişlerini kendilerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz teslim etti.

EKİPLERİMİZ EMRİNİZDE

Evlatları İstanbul’da ikamet ettiği için Gebze’ye gelemeyen İsmail Yılmaz isimli vatandaşı evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, erzak ve market alışverişlerini kendilerine teslim etti. Salgın riskine karşı koruma amaçlı alınan kararla evlerinde ikamet eden 65 yaş üstü Gebzelilerin tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “İkametlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimizin alışveriş ihtiyaçlarının tamamlanması için ekiplerimiz teyakkuz halinde.

YILMAZ ÇİFTİNDEN TEŞEKKÜR

Yeter ki siz kıymetli büyüklerimiz virüs musibetinden etkilenmesin. Bizler tüm imkanlarımızla sizlerin emrindeyiz. Sağlıcakla kalın. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah” dedi. Başkan Büyükgöz’ü karşılarında gören Yılmaz çifti ziyaretten duydukları memnuniyeti, “Bizleri düşünen sayın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Allah işlerinizde, hizmetlerinizde kolaylıklar nasip etsin” sözleriyle ifade etti.  



   

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den dev destek Büyükşehir’den dev destek
Kocaeli'de koronavirüs denetimleri Kocaeli'de koronavirüs denetimleri
Okullarda Üretilen Siperlikli Maskeler Teslim Edildi Okullarda Üretilen Siperlikli Maskeler Teslim Edildi
Hafta sonu durmak yok Hafta sonu durmak yok
Başkan Büyükgöz’den Pazarlarda Esnaf Turu Başkan Büyükgöz’den Pazarlarda Esnaf Turu
KTO’DA Toplantılar Telekonferans ile devam ediyor KTO’DA Toplantılar Telekonferans ile devam ediyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’den dev destek
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, toplu taşıma araçlarına can suyu olacak...

Haberi Oku