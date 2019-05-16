GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Büyükgöz Cumhuriyet'te

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftarını her akşam Gebzeli bir aileye konuk olarak açıyor.

Büyükgöz Cumhuriyet'te

16 Mayıs 2019 Perşembe 12:40

banner419

Cumhuriyet Mahallesinde iftar öncesi ziyaretlerde bulunan Başkan Büyükgöz, esnafla ve mahalle sakinleriyle sohbet etti, tebrikleri kabul etti.

Mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle esnafının ve sakinlerinin öneri ve taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, “Her zaman diyorum yarınlar çocuklarımızın. Onların geleceği bizlerin yarınları. Bu sebeple çocuklar bizlerin en kıymetli varlıklarımız” dedi. Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretinin ardından iftarını Cumhuriyet Mahallesi’nde bir eve konuk olarak açtı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor
Ferrero Fındıkta Farklılık Yaratmaya Çalışıyor Ferrero Fındıkta Farklılık Yaratmaya Çalışıyor
"Türkiye gençlerin elinde yükselecek"
Bıyık'a Ziyaretler Devam Ediyor Bıyık'a Ziyaretler Devam Ediyor
Gönüllü İtfaiyecilere Kimyasal Eğitimi Gönüllü İtfaiyecilere Kimyasal Eğitimi
Aksoy Kocaelispor'u Canlı İzledi Aksoy Kocaelispor'u Canlı İzledi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor
SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin) planlı bakım, yatırım ve iyileştirme kapsamındaki...

Haberi Oku