Büyükgöz, Ev Ev Geziyor

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyet mahallesinde evlere konuk oldu. Mahallede yaşayan insanları evlerinde ziyaret eden Büyükgöz, projelerini anlatarak 31 Mart'ta destek istedi.



Ziyaretlerde açıklama yapan Başkan Adayı Büyükgöz, "Gebze'nin her bir noktasına hizmetlerimizle dokunacağız. Gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimize öncelikli hizmetler üreteceğiz. Cumhuriyet mahallesinin ihtiyaçlarını biliyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 1 Nisan'dan itibaren gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya başlayacağız" dedi.



Cumhur İttifakı olarak Gebze'de güçlü bir şekilde kazanacaklarını söyleyen Büyükgöz, "Gebzeli hemşerilerimiz hizmet siyasetinden yana tercihini kullanacaktır. Bizde Gebzeli hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmak, onlara layık olmak için hizmet üreteceğiz. Ben seçildiğim takdirde herkesin başkanı olacağım. Kimseyle ayrımız, gayrımız yok. Gebze'de kentlilik bilincini oluşturarak büyük bir Gebze ailesini inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.