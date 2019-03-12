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Büyükgöz Gaziler Esnafını Gezdi

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gaziler Mahallesi'nde esnaf ziyareti düzenledi.

Büyükgöz Gaziler Esnafını Gezdi

12 Mart 2019 Salı 17:28

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gaziler Mahallesi'nde düzenlediği esnaf ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gaziler esnafına hayırlı işler dileklerini ileten Büyükgöz, "Gebze'yi karış karış biliyorum. Bu kentin yetiştirdiği biri olarak Gebze'ye karşı vefa borcumu dolu dolu bir 5 yıl geçirerek ödeyeceğim" dedi.

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'de yaşayan hemşerilerimizin sorunlarını, kentimizin ihtiyaçlarını biliyorum. Çıktığımız bu hizmet yolculuğunda daima sizlerle bir arada olacağız. Gebze'de yaşayan hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layık. Hakkın ve halkın razı olduğu bir anlayış olan 'Gönül belediyeciliği' anlayışı ile en iyi hizmeti üretmek ve projeleri hayata geçirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Gebze'nin sanayide başkent olduğunu söyleyen Büyükgöz, "Gebze'de baskın bir sanayi kimliği var. Üreten ve ülkemizin ekonomisine katkı sunan bir kent olduk. Fakat bunun yanında tarihi ve kültürel değerlerimiz de oldukça fazla. Gebze'nin tarihi ve kültürel değerlerini öne çıkartacak projeler hayata geçirerek, ulusal ve uluslararası platformlarda ismi anılan bir yer olmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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