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Büyükgöz, “Gebze akıllı kent olacak”

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, Yenikent Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Büyükgöz, “Akıllı belediyecilik kavramını Gebze’ye kazandıracağız” dedi.

Büyükgöz, 'Gebze akıllı kent olacak”

06 Mart 2019 Çarşamba 09:30

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze Yenikent Mahallesi’ni karış karış gezerek vatandaşlarla buluştu. Gebze’ye vefa borcunu ödemek için bu yola çıktığını söyleyen Büyükgöz, “Bizim içimizde Gebze sevdamız var. Hizmetlerle dolu bir beş yıl geçirmeyi hedefliyoruz. Projelerimizi geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştık. Farklı alanlarla yüzün üzerinde projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

 “AKILLI BELEDİYE HEDEFİMİZDİR VAR”

Büyükgöz, “Belediyemizin sunduğu hizmetlerde, Gebzelilerin günlük hayatını kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları kullanılacak ve yenilikçi belediyecilik anlayışı izlenecek. Gebze Belediyesi mobil uygulamalar ile donatılacak. Teknolojinin imkanları insanlarımız için kullanılırken, yerli ve milli çözümler desteklenecek” ifadelerini kullandı.


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