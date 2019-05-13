Büyükgöz Gebzelilerin Yanında

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu Gebzeli hemşerileriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Büyükgöz ilk olarak, Şileliler Derneğinin iftar programına katıldı. İftar öncesi Gebze’de yaşayan Şileliler ile sohbet eden Başkan Büyükgöz’e Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik ve AK Parti Gebze Meclis üyesi Ahmet Malkoç eşlik etti.



Başkan Büyükgöz daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kadıllı Mahallesi’ndeki iftar programına katıldı. İftar sonrası daraltılmış halk meclisi düzenlenen Kadıllı Mahallesinde Başkan Büyükgöz vatandaşların dinledi, taleplerini aldı. Gebze Belediyesi olarak hayata geçirecekleri projeler hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Büyükgöz, Teravih namazını Kadıllı Mahallesi’nde kıldı.