Büyükgöz Gebze’nin Geleceğine İmzasını Atıyor

“Gönüller yapmaya geliyoruz. Haydi Bismillah” diyerek makam ve gönül kapılarını ardına kadar Gebzelilere açan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 9 ay gibi kısa bir sürede; Marmara Nakliyeciler Garajı, eski Adliye Binası ve Tarihi Hünkar Çayırı’nın belediyeye devrini sağlanarak projelendirilmesinin yanı sıra Pelitli sakinlerinin tapu sorununun çözümü gibi ilçenin geleceğini ilgilendiren önemli hizmetlere imzasını attı.

Yerel seçimlerde Gebzelilerin teveccühyle, Gebze Belediye Başkanlığı görevini devralan Zinnur Büyükgöz 2019 yılının ikinci yarısında önemli çalışmalara imzasını attı. “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü minvaliyle Gebze’mizde yaşayan yaklaşık 400 bin vatandaşımızın belediye başkanı olacağım. Gönüller yapmaya geliyoruz. Haydi Bismillah” diyerek makam ve gönül kapısını ardına kadar Gebzeli hemşerilerine açan Başkan Zinnur Büyükgöz, 9 ay gibi kısa görev süresinde ilçenin gelişimine katkı sağlayacak ve Gebze’nin geleceğine yatırım niteliğindeki proje ve çalışmalarda ilk adımı attı.

MAKAM VE GÖNÜL KAPISINI AÇTI

Görevi devralır almaz ilk olarak Halk Buluşması ve Mahalle Meclislerini başlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Söz verdiğimiz gibi kentimizi; makamların ve hizmetlerin gerçek sahipleri değerli Gebzeli hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz. Bu kapsamda hemşerilerimizin taleplerini, dertlerini, sıkıntı ve önerilerini ilk elden kendilerinden almak amacıyla her hafta çarşamba gününü Halk Buluşmalarına ayırdık. Mahallelerimizin her türlü sorununu ve eksiğini yerinde tespit etmek ve mahallenin sahipleri olan bölge sakinlerinden öğrenmek üzere başlattığımız Mahalle Meclislerimizin hız kesmeden devam edecek” dedi.

TAPU SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Temel belediyecilik çalışmalarının aksamadan artan hizmet kalitesiyle devam etmesi için icracı müdürlüklerin faaliyetlerini yakından takip eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda başlatılan imar uygulamalarında ilk olarak Pelitli Mahallesi sakinlerinin tapu sorununu çözdü. İmar uygulama çalışmalarının Gebze’nin kırsal ve diğer mahallelerinde de devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Hedef olarak, Gebze’nin mahallelerinde 2020’nin sonuna kalmadan, imarla ilgili tapuyla ilgili sorunu tartışılır olmaktan çıkaracağız inşallah” diyerek müjdeyi Gebzeli hemşerileriyle paylaştı.

KAMYONCULAR GARAJI GEBZE’NİN!

Başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek nihayete erdirilmesiyle milyonlarca liralık kaynağın Gebze lehine kullanılmasının önünü açan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Marmara Nakliyeciler Terminali’nin işletmesinin, mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi’ne geçmesini sağladı.

ESKİ ADLİYE BİNASI DEVREDİLDİ

Nakliyeciler terminali esnafları, terminaldeki üst yapı eksikliklerinin giderilmesi için başlatılan hummalı çalışmaların talimatını veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Merkezi konumuyla Gebze’nin önemli yapılarından olan eski adliye binasının Gebze Belediyesi’ne devredilmesiyle, başta GESMEK kurs merkezi ve diğer hizmet müdürlüklerinin tek çatı altında toplanması ve Gebzelilere hizmet vermesini sağlayacak olan Başkan Büyükgöz, ilçeye değer katacak projeler için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

HÜNKAR ÇAYIRINA PANORAMİK MÜZE

Fatih Sultan Mehmet’in çıktığı son seferinde otağ kurduğu ve vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkâr Çayırı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Başkent’te başlattığı girişimler neticesinde Gebze Belediyesi’ne devredilmişti. Büyükşehir Belediyesi'yle iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını dile getiren Büyükgöz, “Fatih Sultan Mehmet burada vefat etmiş, bunu asla ve asla sıradan bir proje anlayışıyla ele almayacağız. Burada tarihi ve bilimsel verilere, özgün proje anlayışına dayanılarak hem tarihi yansıtan hem de dijital dünyanın en ileri boyuttaki unsurlarının kullanıldığı bir müze anlayışı burada gerçekleştirilecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

HİZMETLER 2020’DE ARTARAK SÜRECEK

İlk günkü çalışma azmi ve şevkle Gebze’ye yeni yılda da hizmet edeceklerinin, önemli projelere imza atacaklarının altını çizen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “2020 yılının; ekonomik gelişmişliği ve siyasi istikrarıyla bölgesinde lider ülke konumuna hızla yerleşen güzide ülkemize ve tüm dünyaya, bereket, sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” diyerek Gebzeli hemşerilerinin yeni yılını da tebrik etti.

























