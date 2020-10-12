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Büyükgöz Hürriyet Mahallesi’nde

Mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi sakinlerine konuk oldu. Esnaf ziyareti de yapan Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi

Büyükgöz Hürriyet Mahallesi'nde

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:54

 

Başkan Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi’ne konuk oldu. Başkan Büyükgöz mahalle gezilerini aksatmadan sürdürüyor. Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle gezilerine ara vermeyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi’ne konuk oldu. Gebze Belediyesi tarafından mahalle kazandırılan yeni parkları inceleyerek gezisine başlayan Başkan Büyükgöz 2065 sokakta yapımı tamamlanan parkta oyun oynayan çocuklarla bir süre sohbet etti.


ESNAFA HAYIRLI İŞLER

Çocukların boş vakitlerini geçirebileceği ve güven içerisinde oyunlar oynayabileceği yeni parkların yapımına önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirerek hediyeler takdim etti.  Hürriyet Mahallesi’nde esnafları ve kıraathaneleri d ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; vatandaşlarla da sohbet etti.


TALEP VE SORUNLARI DİNLİYOR

Hürriyet esnaflarına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükgöz, devam eden belediye hizmetleri hakkında da paylaşımda bulundu. Mahalle sakinlerinin ve esnafların talep ve isteklerini de alan Başkan Büyükgöz, projeler hakkında da istişarede bulundu.   


























 

 

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