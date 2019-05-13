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Büyükgöz İlk Halk Meclisini Topladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilk halk meclisi toplantısını Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, “Dönüşüm siz nasıl isterseniz öyle olacak” dedi.

Büyükgöz İlk Halk Meclisini Topladı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:34

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31 Mart seçimleri öncesi, “Halk meclisleri yaparak. Mahallelerin sorunlarını vatandaşı dinleyerek çözeceğiz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla ilk halk meclisinde bir araya geldi. Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büüykgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli Yaşar Çakmak, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Selamet Güner, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Büyükgöz program öncesinde Anneler Günü münasebetiyle salonda bulunan kadınlara çiçek takdiminde bulundu.

SİZLERİN TALEPLERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Programın açılış konuşmasını yapan Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, “Seçim sürecinde meydanlarla sizlerle birlikte olduk. Sizlere belli periyotlar halinde mahalle istişare toplantılarını yapacağımız dile getirmiştik. Meydanlarda ne dediysek hayata geçirmeye çalışacağız. Sizlerin fikirlerini alarak, hak hukuk çerçevesinde çalışmalar yürüteceğiz. Bu programdan da hayırlı sonuç çıkacağına inanıyorum” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “1 Nisan’dan sonra hem KBB’de hem de Gebze’de değişiklikler oldu. İlk defa Kocaeli’nde başkan vekilliği Gebze’ye uygun görüldü. Bölgemizin konuları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nezdinde daha yakından takip edilecek. Sizlere yardımcı olmak, sizlerin taleplerini hayata geçirmek için çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.

SİZDEN HİÇBİRŞEYİ SAKLAMAYACAĞIM

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz programda yaptığı konuşmada, “Sözümüzde durmak adına ilk halk meclisimizi Yavuz Selim ve Hürriyet’te yapıyoruz. Bu halk meclisleri devam edecek. Gönülden konuşmaya devam edeceğiz. Asla oy veren vermeyen ayrımı yapmayacağız. 1 Nisan’dan itibaren 400 bin Gebzelinin belediye başkanı olduk. Kentsel dönüşümde hayat yaşam alanını bir bütün olarak satın alıyorsunuz. Kentsel dönüşüm olmazsa yık-yap modeli gerçekleşir. Kentsel dönüşümle her şeyiyle bir bütün oluşturuyoruz. Burada 35 yıldır insanların içinde yerleşmiş uhde var. Erkeklerimiz tapularını, hanım kardeşlerimiz de doğalgaz isterim diyor. Bugün burada ya sabır sermayesini ortaya koyacağız veya bir an önce doğalgazımı alıp konforlu yaşam tahsis etmek istiyorum diyebilirsiniz. Kentsel dönüşüme geçerseniz tapularınızı almaya devam edeceksiniz. Bu kardeşiniz sizden hiçbir gerçeği sizden saklamayacak” dedi.

DÖNÜŞÜM KONUSU

Büyük bir kentsel dönüşüm için minimum 5 yıl, maksimum 10 yıl gerekiyor. Yeni kentsel dönüşümle oluşmuş mahallede yaşamak değer artırır. Biliyorum herkesin gönlünde bu var. Fakat bunun için sabır gerekir. Ben şimdi burada sizlere soruyorum. Kentsel dönüşüm mü istiyorsunuz yerinde dönüşüm mü” dedi. Mahalle sakinlerinin yerinde dönüşüm istemesi üzerine Başkan Büyükgöz, “Siz nasıl istiyorsanız o şekilde olacak. Ben sizler ne isterseniz onu yapmakla mükellefim. Artık burada yerinde dönüşüm yapılacağı açık bir şekilde anlaşılmıştır” dedi.  Programda vatandaşlara 6 soruluk bir temayül yoklaması yaptırıldı.

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