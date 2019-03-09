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Büyükgöz, “Kadınlar istihdama kazandırılacak”

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze Eski Çarşı’da karanfil dağıttı. Büyükgöz, “Kadınlarımız projelerimizde önceliğe sahip olacak” dedi.

Büyükgöz, 'Kadınlar istihdama kazandırılacak”

09 Mart 2019 Cumartesi 07:54

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, İlçe Başkanı İrfan Ayar ile birlikte Gebze Eski Çarşı’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı. Kadınlar gününü kutlayan Büyükgöz, “Gebze’de hayata geçireceğimiz projelerimizde önceliğimiz kadınlar olacak. Özellikle kadınlarımızın çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği spor, kültürel ve eğitim alanları oluşturacağız. Biz Gebze’de makamda oturan değil, sürekli halkın içerisinde olan bir yönetim anlayışı ile Gönüller’e dokunacağız. Kadınlarımızın istihdama kazandırılması için GESMEK faaliyetlerini biraz daha genişleteceğiz” dedi.

GEBZE’YE VEFA BORCUMU ÖDEYECEĞİM

Gebze’de yetiştiğini söyleyen Büyükgöz, hayata geçireceği projelerle vefa borcunu ödemek istediğini söylerken, “Projelerle dolu bir beş yıl geçirmek istiyoruz. 31 Mart’ta seçilecek yönetim Gebze’yi 2023 vizyonuna hazırlayacak ekip. Bu anlamda 33 yıllık tecrübemi projelere yansıtarak Gebze’yi vizyon kent olma hedefine ulaştırmak istiyorum.” İfadelerini kullandı.


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