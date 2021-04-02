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Büyükgöz: Kitapla Kurulmuş Bir Medeniyetin Çocuklarıyız

Kütüphane Haftası vesilesiyle düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kitapla, kütüphaneyle kurulmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Öyleyse biz kütüphaneden ayrı olamayız” dedi

Büyükgöz: Kitapla Kurulmuş Bir Medeniyetin Çocuklarıyız

02 Nisan 2021 Cuma 09:09

Kütüphane Haftası’nda Gebze’de bir etkinlik gerçekleştirildi. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İlçe Garnizon Komutanı Vekili Asteğmen Muhammet Sait Başpınar, İlçe Jandarma Komutanı Personel Binbaşı Barış Eke, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Buğan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, okul müdürleri ve Gebzeli öğrenciler katıldı.

KÜTÜPHANEDEN AYRI OLAMAYIZ

Programın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kitapla, kütüphaneyle kurulmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Öyleyse biz kütüphaneden ayrı olamayız. Biz bugünlerde okumaktan uzaklaştık ve yeniden bu alışkanlığı kazanmak zorundayız. Bir iddia ortaya koymalıyız ve bu iddiayı ancak yazılı eserleri okuyarak yapabiliriz. Artık kütüphaneler, kitapla yaşama ve gerçek anlamda faydalanma yerleri olmalı. Gebze için bir kütüphane yetmez. Halk kütüphanemizin çalışmaları devam ediyor.

GEBZE’YE YENİ KÜTÜPHANELER

Arapçeşme Mahallesi’ndeki merkezimizde orada bir kütüphaneyi kafe tarzıyla gençlerle buluşturacağız. Eski adliye binasının en üst katında kütüphane tarzıyla gençlerimizle buluşturacağız. Bunları gençlerimizin tarihinden ve kültüründen eksik kalmasın diye yapıyoruz. Yarınları beraber programlamak istiyoruz” dedi.

KİTAP OKUMAK HERKESİN UĞRAŞI OLMALI

Büyükgöz’ün ardından kısa bir selamlama konuşması yağan KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Geçmiş dönemden bu yana başarıyla anılan isimlerin, ilimle fenle uğraştığını görüyoruz. Günümüzde de teknoloji üretenler hep kitapla ve bilimle iç içeler. Okumak sadece gençlerin bir uğraşı değil. Biz Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz olarak kitap için elimizden gelen tüm gayreti sağlıyoruz. Geçmişte kütüphanelere koşarak gider ve oradaki kitapları okumak için can atardık. Zamanınızı boşa geçirmeyin ve hiçbir zararlı alana sapmayın. Bu haftayı fırsat bilip hep beraber kitap okuyalım” dedi.

BAŞARI İÇİN KİTAP OKUMALIYIZ

Çakmak’ın ardından kürsüye gelen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Kaç ailemizin evinde kütüphane vardır bilmiyorum. Kaç tane büyüğümüz evde kitap okuyalım diyor? Hepimiz kitap okumanın öneminden bahsedip, evde televizyonun başında vakit geçirirsek gençlerimize iyi örnek olamayız. Televizyon alışkanlığının yüksek olduğu bir dönemden geçtik. Okuma alışkanlığına baktığımızda 100 kişiden sadece 4’ü kitap okuyor. Bu rakamları çıkarttığımızda karnemizin zayıf olduğunu görüyoruz. Sınavlarda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka kitap okumanız gerek. Kitap okuma alışkanlığını kazanmanız gerek. Eğer okumazsak kendimizi geliştirmemizin şansı yok. Okumazsak dünyadaki gelişme yarışında geride kalırız” ifadelerini kullandı. Etkinlik, öğrencilerin Kütüphane Haftası’na özel gerçekleştirdiği gösterilerle sürdü.
















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