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Büyükgöz M. Sinan Sakinlerini Dinledi

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mimar Sinan sakinlerine konuk oldu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Büyükgöz, esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler diledi

Büyükgöz M. Sinan Sakinlerini Dinledi

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:24

Başkan Büyükgöz Mimar Sinan’ı dinledi. Mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet’in ardından Mimar Sinan Mahallesi sakinlerine konuk oldu. Mahallede Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanarak çocukların hizmetine açılan parkları ve diğer yatırımları da gezen Başkan Büyükgöz; vatandaş ve çocuklarla sohbet ederek hal hatır sordu.

 

ESNAFA HAYIRLI İŞLER

Pir Sultan Caddesi’nde yapımı tamamlanan parkı ziyaret eden Başkan Büyükgöz, gönüllerince oyunlar oynayan çocuklarla sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükgöz, mahalledeki esnaflara da uğradı. Mahalle esnaflarına hayırlı işler dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla da hasbihal etti.

 

TAZİYE ZİYARETİ

Vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinleyen Başkan Büyükgöz, belediye çalışmaları hakkında da Mimar Sinan sakinlerini bilgilendirdi. Başkan Büyükgöz Mimar Sinan sakinlerinden ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Gülsüm Yılmaz’ın eşi Yaşar Beyi de evinde ziyaret ederek taziyelerini bildirdi.

 






















 

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