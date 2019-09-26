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Büyükgöz: Önceliğimiz daha kaliteli hizmet

Mesaiye otobüs işletmesi şefliğine denetim ziyaretiyle başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzelilere daha kaliteli hizmet noktasında Gebze Belediyesi ailesinin her bir ferdine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi

Büyükgöz: Önceliğimiz daha kaliteli hizmet

26 Eylül 2019 Perşembe 10:26

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesaiye otobüs işletmesi şefliğini ziyaretle başladı. Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğinden arta kalan zamanlarda belediyenin icracı müdürlüklerini ziyaret ederek denetleyen Başkan Büyükgöz, belediye hizmet çıtasının yükseklere çıkarılması konusunda mesai arkadaşlarıyla istişarelerde bulunuyor. Otobüs işletmesi şefliğinde görevli şoförlere belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleriyle birlikte konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

PROJELERE BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ

Gebzelilere daha kaliteli hizmet noktasında Gebze Belediyesi ailesinin her bir ferdine önemli sorumluluklar düştüğünü dile getiren Başkan Büyükgöz, “Gebzeli hemşerilerimizin hayat kalitesini yükseltecek hizmetlere ve projelere mesai arkadaşlarımızla birlikte imza atacağız. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza işlerinde kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.

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