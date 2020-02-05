Büyükgöz Pazarcılarla Buluştu

İlçe genelinde hizmet veren pazarlarda tezgah açan pazarcı esnaflarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Pazarcı esnafımızın sıkıntısını da yine siz değerli kardeşlerimiz bilir. Sizlerden gelecek sorunlara ilişkin bilgileri alarak birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.

Başkan Büyükgöz, pazarcı esnafıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İlçe genelinde hizmet veren pazarlarda tezgah açan pazarcı esnaflarıyla kahvaltıda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflarla istişare ederek, talep ve önerilerini dinledi. Toplantıya ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, birim müdürleri ve Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır da katıldı. Toplantının açılışında bir selamlama konuşması yapan Oda Başkanı Erattır, Başkan Büyükgöz’e pazarcı esnafına verdiği desteklerinden ötürü teşekkür etti. Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır’ın ardından pazarcılara hitap eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizim yönetim anlayışımızın temelinde; bir şeyin doğrusunu onu kullanan bilir mantığı yer almaktadır.

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