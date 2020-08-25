Beylikbağı bölgesinde hayata geçirilecek Sarıcami meydan düzenlemesi projesinde çalışmalar sürüyor. İhale sürecinin ardından bölgedeki belirlenen dükkan ve mevcut yapı bloğunda yıkım çalışmalarının tamamlanması aşamasında olduğu Sarıcami Meydan düzenleme proje alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İhale ve yüklenici firmaya yer tesliminin ardından yıkım çalışmalarının devam ettiği Sarıcami proje alanını ziyaret eden Başkan Büyükgöz, “Bölge sakinlerimizde, başlaması noktasında beklentinin oluştuğu proje alanımızda yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. En kısa sürede temel atma aşamasına geleceğiz. Sarıcami Meydan düzenlemesi projemizi kazasız belasız en kısa sürede tamamlayarak değerli mahalle sakini hemşerilerimizle birlikte açılışımızı yapacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükgöz, daha sonra Beylikbağı esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Büyükgöz mahalle sakinlerinin ve esnafların taleplerini de dinledi.



