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Büyükgöz, zabıtalarla bir arada

Zabıta memurlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olan zabıtalarımızın Zabıta Haftasını tebrik ederim” dedi.

Büyükgöz, zabıtalarla bir arada

04 Eylül 2020 Cuma 14:12

Başkan Büyükgöz, zabıta personelleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Zabıta Haftası nedeniyle Eskihisar sahilde düzenlenen kahvaltıda zabıta memurlarıyla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Zabıtalarımızın üstlendiği sorumluluk, gayret, özveri ve çaba elbette her türlü takdirin üzerindedir. Belediyelerin farklı alanlarında hizmet veren zabıtanın özel ve ayrı bir yeri vardır. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta ekiplerimiz, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız, aynı zamanda vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görerek her zaman onların hizmetinde olmaya devam etmektedir. Fedakârca çalışmalardan dolayı sizlerin Zabıta Haftası’nı kutluyor ve görevlerinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Zabıta Müdürü Mehmet Umur da yaptığı konuşmada, desteklerinden ötürü zabıta memurları adına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Toplantıda başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner, Ali Kaya, Sedat Çelik ve birim müdürleri de hazır bulundu.



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