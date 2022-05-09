Büyükgözden Annelere Çiçek Takdimi

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:42
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Anneler Günü münasebetiyle Gebze Eski Çarşı’da annelere karanfil hediye etti, Anneler Günü’nü kutladı. Eski Çarşıda düzenlenen Anneler Günü programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Mehmet Dinç, Dursun Ali Arslan, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri katıldı. Gebzeli annelerin, Anneler Günü’nü tebrik eden Başkan Büyükgöz, “Yarının büyükleri çocuklarımıza, onların ihtiyacı olan sevgiyi, ilgiyi ve hoşgörüyü aşılayacak olan annelerimizdir. Hayatımız boyunca bize güven ve destek veren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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